  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Metro de Panamá anuncia horarios de operación durante carnavales

Horario especial del Metro de Panamá para el carnaval 2026.
Horario especial del Metro de Panamá para el carnaval 2026. Metro de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 10:55
Durante el carnaval, el Metro de Panamá operará en horarios especiales, recuerda la entidad.

El Metro de Panamá informó los horarios en que prestará servicio durante los días de celebración del carnaval, e instó a los usuarios a respetar las normas establecidas y las prohibiciones vigentes.

Los horarios de operación serán los siguientes:

Sábado 14 de febrero: 5:00 a.m. – 10:00 p.m.

Domingo 15 de febrero: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

Lunes 16 de febrero: 5:00 a.m. – 11:00 p.m.

Martes 17 de febrero: 7:00 a.m. – 10:00 p.m.

Miércoles 18 de febrero: 5:00 a.m. – 11:00 p.m.

Metro de Panamá recuerda prohibiciones para garantizar seguridad durante el carnaval

Para proteger a los pasajeros durante el carnaval, el Metro de Panamá establece las siguientes prohibiciones:

No ingresar con hieleras.

No entrar con ropa o cuerpo mojado.

No acceder en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias ilícitas.

Prohibido transportar pirotecnia, explosivos o materiales inflamables.

No cubrir el rostro de manera que impida la identificación.

La entidad recordó la importancia de seguir las normas de seguridad, mantener el orden y respetar las prohibiciones para garantizar un servicio seguro y eficiente durante las festividades.

VIDEOS

Video: BID insta en Panamá a una mayor integración centroamericana para el desarrollo económico

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, habla durante La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) este martes, en ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco ( BIENVENIDO VELASCO / EFE )

La 39 Reunión de Gobernadores del Istmo Centroamericano, Panamá y la República Dominicana del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) arrancó...

Lo Nuevo