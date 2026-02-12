Metro de Panamá anuncia horarios de operación durante carnavales

El <b><a href="/tag/-/meta/metro-de-panama">Metro de Panamá</a></b> informó los horarios en que prestará servicio durante los días de celebración del carnaval, e instó a los usuarios a <b>respetar las normas establecidas</b> y las prohibiciones vigentes.Los horarios de operación serán los siguientes:<b>Sábado 14 de febrero:</b> 5:00 a.m. – 10:00 p.m.<b>Domingo 15 de febrero:</b> 7:00 a.m. – 10:00 p.m.<b>Lunes 16 de febrero:</b> 5:00 a.m. – 11:00 p.m.<b>Martes 17 de febrero:</b> 7:00 a.m. – 10:00 p.m.<b>Miércoles 18 de febrero:</b> 5:00 a.m. – 11:00 p.m.