Metro de Panamá anuncia horarios de operación durante carnavales

El Metro de Panamá informó los horarios en que prestará servicio durante los días de celebración del carnaval, e instó a los usuarios a respetar las normas establecidas y las prohibiciones vigentes.

Metro de Panamá recuerda prohibiciones para garantizar seguridad durante el carnaval

Para proteger a los pasajeros durante el carnaval, el Metro de Panamá establece las siguientes prohibiciones:

No ingresar con hieleras.

No entrar con ropa o cuerpo mojado.

No acceder en estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias ilícitas.

Prohibido transportar pirotecnia, explosivos o materiales inflamables.

No cubrir el rostro de manera que impida la identificación.

La entidad recordó la importancia de seguir las normas de seguridad, mantener el orden y respetar las prohibiciones para garantizar un servicio seguro y eficiente durante las festividades.