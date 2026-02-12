¿Son adictivas las redes sociales? El jefe de Instagram lo niega en un juicio que podría cambiarlo todo

En un caso que podría marcar un precedente legal global, el director de la red social Instagram, Adam Mosseri, declaró este miércoles 11 de febrero ante un tribunal de California que no cree que el uso de plataformas como Instagram pueda calificarse como una adicción clínica, aunque reconoció que algunas personas pueden experimentar un uso “problemático”.

La audiencia forma parte de una demanda civil contra varias de las principales empresas tecnológicas, incluyendo Meta, propietaria de Instagram, y Google, dueño de YouTube, que alega que sus aplicaciones están diseñadas intencionalmente para enganchar a niños y adolescentes, lo que habría contribuido a problemas de salud mental como depresión y ansiedad.

En el estrado, Mosseri sostuvo que, aunque reconoce que algunos usuarios pasan “demasiado tiempo” en Instagram, la ciencia actual no considera que esto sea una adicción clínica real. El ejecutivo explicó que él utiliza el término “uso problemático” para describir el comportamiento de personas que sienten que su tiempo en la plataforma les hace daño, pero insistió en que no se trata de una condición médica formal.

Este juicio, que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, centraliza su atención en el caso de una mujer de 20 años identificada solo por sus iniciales, “KGM”, quien argumenta que funciones como el desplazamiento infinito la engancharon desde pequeña y contribuyeron a dificultades psicológicas profundas.

La defensa de Meta también intentó resaltar que factores fuera de las redes sociales pueden haber influido en la salud mental de la demandante y que la compañía ha implementado herramientas de seguridad para proteger a los usuarios más jóvenes.

A medida que avanza el juicio, expertos legales y familias afectadas observan de cerca la posibilidad de que este caso siente un precedente para miles de demandas similares en todo el país, y también para la regulación futura de las plataformas digitales.

Se espera que en los próximos días testifique el propio fundador de Meta, Mark Zuckerberg, lo que podría intensificar aún más la cobertura mediática y el escrutinio público sobre cómo operan estas aplicaciones.