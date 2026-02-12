Carnavales 2026: Estos son los artistas que se presentarán cada día en la Cinta Costera

La Cinta Costera se convertirá en uno de los principales escenarios del Carnaval 2026 con el Festival Carnavalístico Volumen Caribe, un evento gratuito que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales del 13 al 17 de febrero.

La organización ya confirmó la programación musical, distribuida por días y tarimas, con propuestas que van desde la salsa y el merengue hasta el urbano y la música típica.

Viernes 13 de febrero

La apertura del festival apostará por sonidos tropicales y urbanos. En el Latin Stage se presentarán Lefty Pérez, Alejandro Torres, Son Salsas y Al Son del Merengue; mientras que el Star PTY Stage contará con Don Pablo Mures, Mr. Saik, To Be Love, Farah, Andiex, Baila Reggaetón y El Parking.

La jornada arrancará desde las 8:00 p.m., marcando el inicio de cinco días de espectáculos continuos frente al mar.

Sábado 14 de febrero

El segundo día combinará tradición y ritmos modernos. El Latin Stage tendrá como figura principal a Mauricio Silva, acompañado por La Disco Virtual, Raúl Aparicio y Ulpiano Vergara.

En la tarima Star PTY subirán El Roockie, Akim, RD Maravilla, El Zeta, Eliby, DJ Chelino y Black Lions Crew.

Durante el día, los “culecos” también formarán parte de la fiesta con Jr. Ranks, Jorkan, Afro Golden y Livity Crew desde las 10:00 a.m., ampliando la oferta para quienes prefieren el ambiente carnavalero bajo el sol.

Domingo 15 de febrero

La programación dominical estará dominada por la salsa y el talento típico. El Latin Stage presentará a Max Torres, Nenito Vargas y Salsa Project. Paralelamente, el Star PTY reunirá a Tommy Real, Valentino, Matallo Jeyson, Mista Bombo, Bugaman, Ladele y Danny Yash.

Los culecos volverán desde la mañana con BCA, RobiGuid, Big Boss y Cash Money, ofreciendo una alternativa festiva desde las 10:00 a.m. hasta la noche.

Lunes 16 de febrero

La salsa tomará protagonismo con la presentación de Maelo Ruiz en el Latin Stage, junto a Lucho de Sedas, Darío Pitti, Contágiate de la Salsa y Komba Band. En la tarima Star PTY se presentarán Aldo Ranks, Barbel, Kaebliz, K4G, Mr. Fox, Robinho y Chiqui Dubs.

Los culecos del lunes estarán encabezados por Tachi, Principal, Edward Allen y La Secta Crew desde las 10:00 a.m.

Martes 17 de febrero

El cierre del festival reunirá a grandes nombres de la música tropical. El Latin Stage tendrá a Mickey Taveras y Pedro Arroyo como parte de una noche que también incluirá a Jhonathan Chávez, Víctor Bernal y Samy y Sandra Sandoval.

En el Star PTY, la agrupación jamaicana T.O.K. encabezará la jornada junto a Real Phantom, Italian Somali, Anyuri, DJ Terco, Riki y Plops. Durante el día, los culecos pondrán el ambiente con DJ Black, El Boy C, Irving y Anubikiss.