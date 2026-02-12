Carnavales 2026: Estos son los artistas que se presentarán cada día en la Cinta Costera

La <b>Cinta Costera</b> se convertirá en uno de los principales escenarios del Carnaval 2026 con el <b>Festival Carnavalístico Volumen Caribe</b>, un evento gratuito que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales del 13 al 17 de febrero.La organización ya confirmó la programación musical, distribuida por días y tarimas, con propuestas que van desde la salsa y el merengue hasta el urbano y la música típica.<b>Viernes 13 de febrero</b>La apertura del festival apostará por sonidos tropicales y urbanos. En el <b>Latin Stage</b> se presentarán Lefty Pérez, Alejandro Torres, Son Salsas y Al Son del Merengue; mientras que el <b>Star PTY Stage</b> contará con Don Pablo Mures, Mr. Saik, To Be Love, Farah, Andiex, Baila Reggaetón y El Parking.La jornada arrancará desde las 8:00 p.m., marcando el inicio de cinco días de espectáculos continuos frente al mar.<b>Sábado 14 de febrero</b>El segundo día combinará tradición y ritmos modernos. El <b>Latin Stage</b> tendrá como figura principal a Mauricio Silva, acompañado por La Disco Virtual, Raúl Aparicio y Ulpiano Vergara. En la tarima <b>Star PTY</b> subirán El Roockie, Akim, RD Maravilla, El Zeta, Eliby, DJ Chelino y Black Lions Crew.Durante el día, los <i><b>'culecos' </b></i>también formarán parte de la fiesta con Jr. Ranks, Jorkan, Afro Golden y Livity Crew desde las 10:00 a.m., ampliando la oferta para quienes prefieren el ambiente carnavalero bajo el sol.<b>Domingo 15 de febrero</b>La programación dominical estará dominada por la salsa y el talento típico. El <b>Latin Stage</b> presentará a Max Torres, Nenito Vargas y Salsa Project. Paralelamente, el <b>Star PTY </b>reunirá a Tommy Real, Valentino, Matallo Jeyson, Mista Bombo, Bugaman, Ladele y Danny Yash.Los <i><b>culecos</b></i> volverán desde la mañana con BCA, RobiGuid, Big Boss y Cash Money, ofreciendo una alternativa festiva desde las 10:00 a.m. hasta la noche.<b>Lunes 16 de febrero</b>La salsa tomará protagonismo con la presentación de Maelo Ruiz en el <b>Latin Stage</b>, junto a Lucho de Sedas, Darío Pitti, Contágiate de la Salsa y Komba Band. En la tarima<b> Star PTY</b> se presentarán Aldo Ranks, Barbel, Kaebliz, K4G, Mr. Fox, Robinho y Chiqui Dubs.Los <i><b>culecos </b></i>del lunes estarán encabezados por Tachi, Principal, Edward Allen y La Secta Crew desde las 10:00 a.m.<b>Martes 17 de febrero</b>El cierre del festival reunirá a grandes nombres de la música tropical. El <b>Latin Stage</b> tendrá a Mickey Taveras y Pedro Arroyo como parte de una noche que también incluirá a Jhonathan Chávez, Víctor Bernal y Samy y Sandra Sandoval.En el <b>Star PTY</b>, la agrupación jamaicana T.O.K. encabezará la jornada junto a Real Phantom, Italian Somali, Anyuri, DJ Terco, Riki y Plops. Durante el día, los <i><b>culecos </b></i>pondrán el ambiente con DJ Black, El Boy C, Irving y Anubikiss.