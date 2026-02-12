Negociación nuclear: El plan que Trump y Netanyahu abordaron en Washington

El presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, le dijo este miércoles al primer ministro israelí, <b>Benjamín Netanyahu</b>, durante su reunión en la Casa Blanca que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán.<i>'Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo'</i>, detalló el presidente en la plataforma <b>Truth Social</b>.Trump reveló que durante el encuentro, que se prolongó por dos horas y media, le informó al primer ministro que su<b> </b><i><b>'preferencia'</b></i><b> </b>es alcanzar un acuerdo con Irán y que, de no ser posible,<i><b> 'simplemente tendremos que ver cuál es el resultado'</b></i><b>.</b>El líder estadounidense acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo entonces la <b>Operación Martillo de Medianoche</b>, en la que bombardeó tres instalaciones nucleares iraníes.<i><b>'Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables'</b></i><b>,</b> agregó.Según Trump, también abordaron el <b>'enorme progreso que se está logrando en Gaza'</b> con la implementación del plan de paz impulsado por Estados Unidos.Netanyahu llegó el martes a Washington para su séptima visita oficial a Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump, un viaje centrado en las negociaciones para un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán.Israel exige que Irán no solo acceda a limitar su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin a cualquier apoyo a milicias en la región, como Hizbulá.Irán rechaza estas exigencias y afirma que solo está dispuesto a aceptar ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.Las negociaciones <b>para cerrar un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán se reanudaron la semana pasada</b>, en la primera reunión desde la guerra de los doce días que tuvo lugar en junio del año pasado entre Irán e Israel, en la que Washington participó mediante el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes.<b>El diálogo se produce tras las amenazas de Trump de intervenir militarmente en el país persa si no se alcanza un acuerdo,</b> acompañadas del despliegue en aguas cercanas a Irán de una flota encabezada por el portaaviones <b>USS Abraham Lincoln</b>.