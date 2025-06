Trump apunta a atacar Irán mientras Estados Unidos y Tel Aviv preparan ofensiva conjunta

Israel continúa sus ofensivas con drones y misiles contra territorio iraní, mientras Donald Trump intensifica el tono desde su red Truth, elevando la posibilidad de que Estados Unidos se involucre militarmente en el conflicto. El presidente norteamericano abandonó de forma abrupta la cumbre del G-7 en Canadá este lunes y ordenó un aumento de presión sobre Teherán.

En una de sus publicaciones más explosivas, escribió: “RENDICIÓN INCONDICIONAL” y lanzó otra advertencia: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘líder supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos por ahora. Pero no queremos que se lancen misiles contra civiles o soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando”. Además, señaló: “Un final, un final real, no un alto el fuego, un final. Algo que sea permanente, o rendirse del todo”, enfatizando: “Es muy sencillo. Debe rendirse del todo. Irán no puede tener ni una sola arma nuclear”.