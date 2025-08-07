Querellas por evasión de cuotas a la CSS alcanzan a 685 empresas

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, asegura que se han presentado más de 500 denuncias penales por retención de cuotas, una práctica ilegal que perjudica directamente a los trabajadores del país. De acuerdo con información suministrada a La Estrella de Panamá por la propia CSS, entre octubre de 2024 y agosto de 2025 se han formalizado 685 querellas contra empresas que han incumplido con sus obligaciones.

Mon explicó ayer en una entrevista para TVN Noticias que estos casos están siendo investigados por el Ministerio Público, en conjunto con la CSS. “Hemos presentado las denuncias penales contra quienes corresponda, y el Ministerio Público nos está apoyando en el proceso de investigación. En nuestra página web, en el ícono identificado como ‘morosidad’, se encuentra publicada la lista de empresas deudoras junto a los nombres de sus representantes legales, con el objetivo de que, por responsabilidad —o por vergüenza— se acerquen a regularizar su situación con la Caja de Seguro Social”, afirmó.

Según la Ley 51 de 2005, todo empleador está obligado a inscribirse en la CSS y afiliar a sus trabajadores, pagando mensualmente las cuotas obrero-patronales correspondientes. No hacerlo constituye una falta grave que puede derivar en recargos, cobros coactivos, secuestro de bienes y procesos judiciales.

De hecho, el artículo 241 del Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión para quienes retengan y no remitan las cuotas sociales cuando estas superen los B/.1.000,00 y no sean liberadas en un plazo de tres meses.