‘Los criterios van a ser los míos’, Mulino sobre designación de magistrados

Para la designación de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en esta ocasión corresponde al Ejecutivo, el presidente José Raúl Mulino reiteró su postura: la decisión solo la tomará él. El Pacto de Estado por Justicia no será convocado y las pautas de selección serán “las suyas”.

“Los criterios van a ser los míos, las personas que yo creo que pueden ejecutar una buena misión en la Corte. No serán compañeritos míos ni jugadores de dominó conmigo ni tomadores de tragos conmigo, eso sí se los puedo garantizar”, dijo Mulino ayer durante su conferencia semanal.

El tema tomó relevancia luego de que La Estrella de Panamá en la pasada conferencia del jueves 31 de julio, donde se le cuestionó si tenía planes de convocar a dicha comisión. Sin mayores explicaciones, el presidente reafirmó lo dicho, solo él decidirá.

“El Pacto de Estado por la Justicia nació muerto y así se va a quedar, siempre lo dije. Desde el día uno. Nació como un parche [... Martín] Torrijos nombró una comisión, eso es lo que sabe hacer, para que queden en nada, eso lo hace divinamente. El problema de la justicia no se va a resolver a través de estas entelequias, se resuelve con una asamblea nacional constituyente originaria”, contestó en esta ocasión.

El Pacto de Estado por la Justicia fue inaugurado en el año 2005, durante la gestión de Torrijos (2004-2009). Está conformado por los tres órganos del Estado, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y gremios de la sociedad, como el Colegio Nacional de Abogados. Los nueve magistrados actuales pasaron por esta comisión, que también se empleó durante el periodo electoral de 2024.