Venezuela: Estudiantes se toman las calles y marchan por amnistía y democracia

Miles de universitarios salieron a las calles este jueves en Caracas y en distintas regiones del país para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía amplia e integral.

La jornada, que tuvo como punto central la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el marco del Día de la Juventud, reunió no solo a estudiantes, sino también a familiares y miembros de la sociedad civil que acompañaron la movilización en varias ciudades, entre ellas Zulia, Mérida y Bolívar, según reportó la red social “Comando #ConVzla de María Corina Machado”.