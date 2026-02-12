Venezuela: Estudiantes se toman las calles y marchan por amnistía y democracia

Con pancartas en alto, banderas venezolanas y mensajes en defensa de la libertad, cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir el cese de las detenciones por razones políticas y una amnistía que beneficie a todos los encarcelados por estos casos.Durante la movilización, los participantes subrayaron que la protesta no solo busca la liberación de los presos políticos, sino también promover la unidad del país y avanzar hacia un modelo con mayores garantías institucionales y pleno respeto a los derechos civiles.