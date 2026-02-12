  1. Inicio
Venezuela: Estudiantes se toman las calles y marchan por amnistía y democracia

Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 15:45
Estudiantes venezolanos reclaman una amnistía integral para todos los detenidos por motivos políticos.

Miles de universitarios salieron a las calles este jueves en Caracas y en distintas regiones del país para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía amplia e integral.

La jornada, que tuvo como punto central la Universidad Central de Venezuela (UCV) en el marco del Día de la Juventud, reunió no solo a estudiantes, sino también a familiares y miembros de la sociedad civil que acompañaron la movilización en varias ciudades, entre ellas Zulia, Mérida y Bolívar, según reportó la red social “Comando #ConVzla de María Corina Machado”.

Con pancartas en alto, banderas venezolanas y mensajes en defensa de la libertad, cientos de manifestantes salieron a las calles para exigir el cese de las detenciones por razones políticas y una amnistía que beneficie a todos los encarcelados por estos casos.

Durante la movilización, los participantes subrayaron que la protesta no solo busca la liberación de los presos políticos, sino también promover la unidad del país y avanzar hacia un modelo con mayores garantías institucionales y pleno respeto a los derechos civiles.

