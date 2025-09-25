Presidente Mulino envía curiosa invitación al CEO de Instagram

Dicen que las redes sociales están para acortar distancias y eso, precisamente, ha buscado el presidente José Raúl Mulino desde su cuenta de Instagram.

Sucede que Adam Mosseri, CEO de Instagram, publicó una historia con la imagen de un paquete de café Geisha, cultivado en la Finca Janson ubicada en las Tierras Altas de la provincia de Chiriquí.

La publicación iba acompañada con el texto “Me encanta este lugar”.

Así que aprovechando el post, el presidente Mulino realizó una publicación invitando a Mosseri para que visite Panamá y disfrute del café Geisha justamente en el lugar donde se produce.

“¡Oye Mosseri! Vi que te gusta nuestro café ☕️ Me encantaría tenerte en Panamá para probarlo directamente desde la fuente - ¡el mejor café del mundo! ¡¡Estás invitado!!”, dice el post, justamente utilizando la foto publicado por el CEO de Instagram.