Migración refuerza controles y atención durante festividades de fin de año

El Servicio Nacional de Migración (SMM) continúa fortaleciendo sus acciones operativas en todo el territorio nacional, como parte del plan especial de atención y control durante las festividades de fin de año y el inicio del mes de enero.

La entidad informó que, las unidades migratorias permanecen desplegadas en los distintos puntos de control del país, para garantizar una atención eficiente tanto a panameños residentes en el extranjero que retornan al país, como a ciudadanos extranjeros que eligen a Panamá como destino turístico durante esta temaporada y enero.

Hasta la fecha, se ha brindado atención migratoria a más de 40 excursiones organizadas, integradas principalmente por turistas de nacionalidad costarricense, quienes ingresan al país a bordo de autobuses de excursión y vehículos particulares.

El Servicio Nacional de Migración reafirma su compromiso con la seguridad, la movilidad responsable y la excelencia en la atención al usuario, contribuyendo así a un tránsito migratorio ágil y confiable en esta época de alta afluencia.