Migración refuerza controles y atención durante festividades de fin de año

Hasta la fecha, se ha brindado atención migratoria a más de 40 excursiones organizadas
Deborah Peña
  • 29/12/2026 17:42
Las unidades migratorias permanecen desplegadas en los distintos puntos de control del país

El Servicio Nacional de Migración (SMM) continúa fortaleciendo sus acciones operativas en todo el territorio nacional, como parte del plan especial de atención y control durante las festividades de fin de año y el inicio del mes de enero.

La entidad informó que, las unidades migratorias permanecen desplegadas en los distintos puntos de control del país, para garantizar una atención eficiente tanto a panameños residentes en el extranjero que retornan al país, como a ciudadanos extranjeros que eligen a Panamá como destino turístico durante esta temaporada y enero.

Hasta la fecha, se ha brindado atención migratoria a más de 40 excursiones organizadas, integradas principalmente por turistas de nacionalidad costarricense, quienes ingresan al país a bordo de autobuses de excursión y vehículos particulares.

El Servicio Nacional de Migración reafirma su compromiso con la seguridad, la movilidad responsable y la excelencia en la atención al usuario, contribuyendo así a un tránsito migratorio ágil y confiable en esta época de alta afluencia.

