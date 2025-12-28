ESPECIAL | Desigualdad, enclave y poder: una radiografía de Bocas del Toro

<b>Bocas, los códigos del poder </b>Feliciano Santos nos espera frente a un hotel sencillo en Almirante, ciudad portuaria de 12 mil habitantes a 30 km de Changuinola. Puerta de salida para la producción del banano, viven en su mayoría afrodescendientes e indígenas. Consciente de su identidad, se presenta primero en ngäbere y luego en español: 'Soy Chö Ichigo Guimanimo Kuingobo, pero dime Feliciano', dice antes de sentenciar: 'Bocas del Toro es como el viejo oeste, aquí manda el más fuerte'.La provincia está marcada por conflictos históricos de tierras adquiridas a precios irrisorios. El poder no se concentra en una sola autoridad; se despliega en redes locales donde se entrelazan políticos, terratenientes y empresas. Santos, líder desde hace 19 años del Movimiento de Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (Modeteab), recorrió con La Estrella parte de las zonas en disputa por la especulación turística y la expansión ganadera, donde la lucha por la tierra encuentra a comunidades sin asistencia legal ni institucional. 'La corrupción es la que lubrica ese sistema de apropiación en el que participan alcaldes, diputados, empresarios e incluso jueces. Un problema que existe en todo el país, pero en Bocas del Toro es más salvaje', dice el dirigente de 54 años, parte del grupo de denunciantes de excesos policiales durante la Operación Omega, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).