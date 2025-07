El Gobierno conversa con transnacional Chiquita para persuadirla de que se quede en Panamá

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, aseguró este lunes que mantiene contacto con la transnacional Chiquita a fin de que la empresa se quede en el país, donde cesó operaciones y despidió a unos 6.500 trabajadores hace más de un mes en medio de un paro sindical motivado por razones ajenas a la empresa.

El titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) afirmó que no es del interés del Gobierno del presidente José Raúl Mulino “que una empresa que ha invertido tanto en el país se vaya”, por lo que el “deber” de su despacho “es tratar de conservarla”.

“Y eso es lo que estamos haciendo desde el MICI”, afirmó Moltó, que aseguró que habla con la transnacional “al menos una o dos veces por semana”.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia de Bocas del Toro, en el occidente del país, a través de una concesión, recordó Moltó.

Un paro del sindicato bananero, Sitraibana, iniciado a finales de abril en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente paralizó las labores de la transnacional, que era la responsable del 90 % de la producción de banano en el país, de acuerdo con la información disponible, lo que desembocó el cierre de la empresa y el despido de todos sus empleados luego de que un Tribunal de Trabajo declarara ilegal la medida de fuerza sindical.

Moltó destacó este lunes en declaraciones a la televisión local que el área de Changuinola, donde tiene la concesión Chiquita, está “bendita” porque produce un banano de “muchísima calidad”, que se puede cosechar continuamente, y cuenta además con la “ventaja competitiva de tener un puerto (el de Almirante) ahí mismo”.

Esas condiciones hacen a Changuinola, “a pesar que nuestro trabajador bananero es uno de los más caros del mundo, todavía muy atractiva”.

“Seguimos trabajando y tenemos conversaciones con la empresa de forma de ver cómo podemos lograr que no solo se quede sino que invierta más para que podamos seguir conservando esa gran industria de exportación nacional como es el banano (...) Si no esa empresa (Chiquita), será otra”, pero no es del interés del Gobierno “que una empresa que ha invertido tanto en el país se vaya”, sostuvo Moltó.

El banano se mantuvo durante el primer trimestre de este año como el principal producto de exportación de Panamá al representar el 17,5 % de las ventas al exterior, que en ese período alcanzaron los 324,4 millones de dólares, el mayor valor en 15 años, informó el MICI.

El conflicto sindical comenzó a finales de abril liderado por los sindicatos docentes y obreros de la construcción a raíz de una reforma a la seguridad social propuesta por el Gobierno del presidente José Raúl Mulino y aprobada por mayoría en el Parlamento unicameral. Los sindicalistas exigen su derogación, algo que el gobernante ha descartado.

En Bocas, el paro de los trabajadores bananeros produjo una crisis por bloqueos de carreteras que afectaron especialmente a Changuinola, el corazón comercial de la provincia, lo que generó una situación de caos alimentada por encapuchados amenazando a transeúntes y conductores.

Una serie de saqueos y vandalismo, atribuido a pandillas por las autoridades, llevaron al Gobierno a decretar un estado de urgencia el pasado 20 de junio, que incluyó el despliegue de agentes, el arresto de más de 300 personas en Bocas del Toro y la suspensión de las telecomunicaciones.

El estado de emergencia concluyó esta madrugada y ya fueron restablecidas las telecomunicaciones, dijo un comunicado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), mientras que las autoridades y medios informan de que todos los bloqueos en Bocas han sido levantados.