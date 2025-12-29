Trump y Maduro conversan, pero la llamada fue ‘infructuosa’

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que habló “muy recientemente” con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, pero que la conversación no fue fructífera para rebajar la presión de Washington, que, según el mandatario estadounidense, incluyó el ataque del miércoles a un muelle presuntamente utilizado por narcotraficantes.

“Hablé con él. Muy recientemente. Pero no salió mucho de eso”, dijo hoy Trump a medios al ser preguntado sobre si habló recientemente por teléfono con el mandatario venezolano.

Las declaraciones de Trump, que se produjeron al inicio de su encuentro con el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, en su residencia de Florida, llegan horas después de que medios se hicieran eco de unas afirmaciones del mandatario del pasado viernes, cuando aseguró que EE.UU. atacó una “gran instalación” usada para el transporte de drogas.

Trump no precisó entonces si ese objetivo estaba o no en territorio venezolano y tampoco lo hizo hoy.

“Fue a lo largo del litoral”, se limitó a decir Trump sobre la operación, que se produjo el pasado miércoles y en la que aseguró que “hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

“Cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todas los barcos, y ahora atacamos la zona. Es la zona de operaciones, ahí es donde operan y esa zona ya no existe”, añadió.

Aunque ni el Pentágono ni ninguna instancia del Gobierno Federal estadounidense ni Caracas han confirmado ese ataque, podría tratarse de la primera acometida de EE.UU. sobre territorio venezolano.

Desde hace varias semanas, Trump viene advirtiendo que, en el marco de su campaña de presión contra la Administración de Maduro —que, según Washington, ha incluido la destrucción de una treintena de lanchas acusadas de transportar drogas y la muerte de más de un centenar de sus ocupantes—, EE.UU. comenzaría a atacar objetivos en tierra vinculados al narcotráfico.

El Gobierno de Trump asegura que Maduro y las cúpulas de su Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas venezolanas lideran el llamado Cartel de los Soles, una organización que Washington ha declarado grupo terrorista, un extremo que Caracas niega.