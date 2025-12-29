Más de 6,000 casos atendidos durante operativo Alerta Verde de Navidad del Seguro

La Caja de Seguro Social (CSS) atendió cerca de 6,000 casos a nivel nacional durante la primera fase del operativo Alerta Verde por Navidad, desarrollada entre el mediodía del 24 de diciembre y la mañana del 26 de diciembre, como parte del plan de cobertura de emergencias por las festividades.

De acuerdo con el Dr. Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Traslado de Pacientes, 5,116 atenciones estuvieron relacionadas con enfermedades comunes, mientras que alrededor de 700 casos correspondieron a traumas, registrados en las 32 unidades ejecutoras habilitadas en todo el país.

Entre las patologías más frecuentes atendidas en los servicios de urgencias figuraron diabetes e hipertensión descontroladas, enfermedades cardíacas, neumonías, resfriados comunes e infecciones gastrointestinales, explicó la Dra. Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la CSS.

En cuanto a los casos por trauma, la especialista detalló que estuvieron vinculados principalmente a caídas, colisiones vehiculares y atropellos, además de heridas por armas de fuego y armas blancas. A nivel nacional se reportaron nueve heridos por proyectil de arma de fuego, 32 por arma blanca, 58 por colisión vehicular y cinco por atropello.

Durante el periodo también se registraron 21 pacientes con quemaduras, la mayoría asociadas al manejo inadecuado de fuegos pirotécnicos o accidentes domésticos. Según Vernaza, solo un menor de edad requirió evaluación especializada en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud.

La CSS informó que no se reportaron casos de influenza H3N2 durante esta primera fase del operativo y recordó a la población la importancia de acudir oportunamente a los centros de salud y hacer un uso responsable de los servicios de urgencias.

El operativo Alerta Verde continuará durante las celebraciones de Año Nuevo, desde el mediodía del 31 de diciembre hasta las 7:00 a.m. del 2 de enero de 2026, con personal y recursos desplegados a nivel nacional.