Estados Unidos ataca la isla de Kharg, clave para las exportaciones de petróleo de Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la noche de este viernes 13 de marzo que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una operación en la que bombardeó la estratégica isla petrolera iraní de Kharg, un puerto clave y centro de exportación del petróleo de la nación persa, inmersa en un conflicto de largo alcance con Estados Unidos e Israel desde hace ya tres semanas.

En una declaración a través de redes sociales, Trump afirmó que el ataque había “aniquilado por completo” a las fuerzas militares posicionadas en la isla. No obstante, indicó que pidió al Pentágono no dañar la infraestructura petrolera de Kharg “por razones de decencia”, en medio de un conflicto que influye de manera directa en la volatilidad de los precios del petróleo, sobre todo por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del crudo que se comercializa a nivel mundial.

De acuerdo con un funcionario militar citado por el diario The New York Times, bombarderos de la Fuerza Aérea estadounidense atacaron depósitos de misiles, así como instalaciones que albergaban minas iraníes. Unas minas que serían utilizadas como parte de los esfuerzos de Teherán para bloquear el paso de barcos petroleros por el estrecho de Ormuz.

La fuente añadió que Estados Unidos no apuntó contra la infraestructura económica de la isla, tal como declaró Trump en sus redes sociales.

La isla de Kharg está situada en el norte del Golfo Pérsico, a unos 20 kilómetros de la costa iraní. Alrededor del 90 % de las exportaciones petroleras del país pasan por este enclave, considerado un componente fundamental de la economía iraní. El territorio insular cuenta con enormes instalaciones de almacenamiento de petróleo, así como con oleoductos que se conectan por vía marítima con algunos de los mayores campos petroleros y gasíferos de Irán.