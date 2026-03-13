‘Frankie Gamer’: La computadora que revive el hardware y democratiza el gaming en Panamá

Más allá del ámbito comercial, Tecology, con el apoyo de <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)</a></b> y en alianza con el<b> Club Activo 20-30</b> de Panamá Pacífico, anunció la inauguración del primer centro de sostenibilidad en Veracruz, Arraiján.Esta iniciativa dotará a una escuela local de <b>15 computadoras sostenibles</b>, permitiendo que estudiantes que antes no tenían centro de cómputo puedan acceder a internet, herramientas educativas e incluso inteligencia artificial basada en la nube. Según Gómez, el objetivo es demostrar que un equipo con <b>12 años de antigüedad</b>, debidamente repotenciado, sigue siendo una herramienta poderosa para la educación moderna.