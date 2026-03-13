Medicina preventiva, clave para la salud como motor de desarrollo económico en Panamá

La medicina preventiva, la unificación de los dos sistemas sanitarios de Panamá y la inversión sanitaria son clave para promover la salud como un motor de desarrollo tanto económico como sostenible, según concluyeron expertos este miércoles en un foro celebrado en la capital panameña.

“Poner un foco en la atención primaria, en el primer nivel de atención, y en la prevención va a resultar en una optimización de los recursos que se usan en salud”, explicó a EFE el gerente general de Roche Pharma para el Caribe, Centroamérica y Venezuela, Álvaro Soto.El gerente regional de la compañía sostiene que “a través de la prevención podemos mantener a las personas sanas por más tiempo, indirectamente o directamente, resulta (en) menores recursos necesarios para una población creciente”.

La esperanza de vida en Panamá se sitúa en los 79 años, sin embargo no significa más calidad de salud, pues gran parte de los habitantes en tercera edad acarrean patologías crónicas que suponen un gasto en los sistemas de salud, según los expertos del foro.

Por tanto, concluyen, un país sano supone una economía más fuerte, con mayor fuerza de trabajo libre o con el control de enfermedades de larga duración que no tenga que invertir de su “bolsillo” en salud (tanto privada como pública) de hasta un 37%, según datos expuestos que señalan que ese desembolso “empobrece” a la población.

“La salud es un motor para la economía y ahí todos nos beneficiamos”, sentenció Soto, tras participar en el foro ‘Panamá como centro de innovación en salud: oportunidades para el desarrollo sostenible y económico’, celebrado en Ciudad de Panamá con la presencia del sector público, privado, academia y sociedad civil.

Optimizar recursos, unificar sistemas de salud públicos

Por cada dólar invertido en prevención, se ahorra cuatro en tratamientos, según datos mostrados por el analista financiero Carlos Araúz durante el panel. Además, el costo de tratamientos de diálisis o cuidados intensivos oscila entre los 30.000 y 50.000 dólares mientras que los de atención primaria varían entre los 8.000 y 12.000 dólares.

A su juicio, “cada dólar” del presupuesto general “tiene que ser invertido eficientemente y tenemos que atrevernos a tomar decisiones que lleven a indicadores. No estamos midiendo de la manera correcta. Tenemos que medir de nuevo el bienestar en lugar de solo verlo todo en función del Producto Interno Bruto (PIB)”.