EN VIVO: México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026

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25'
Pausa de hidratación
24'
Sin peligro y rechaza el equipo mexicano
22'
¡Piden mano de México y Sudáfrica puede tener una importante de tiro libre!
Mala salida de Rangel que termina en un centro de Sudáfrica peligroso. Termina despejando Reyes, pero los africanos pedían una mano. Jugada posterior, Gutiérrez se gana la tarjeta amarilla por una falta y viene el tiro libre.
18'
Otra vez Quiñones cerca del 2-0
Triangulación entre Alvarado y Gutiérrez para que al final Quiñones saque el disparo que se marcha rozando el poste. Javier Aguirre felicita a sus jugadores tras esta última jugada.
15'
México se hace dueña de la pelota
Muy poco y casi nada de Sudáfrica en este partido. El cuadro africano no ha podido mostrar su mejor versión. Rangel es espectador VIP en estos momentos.
9'
¡Se adelantan los locales y Quiñoes pone el 1-0! ¡El primer tanto del Mundial es mexicano-colombiano!
A los 9 minutos llegó el primer tanto del Mundial 2026. Error en la salida de Sudáfrica. Recupera el balón Lira y se la cede a Quiñones quien se perfila hacia dentro y manda a guardar el balón al fondo de las redes. Quiñones, quien es nacido en Colombia pero naturalizado a México pone el primer tanto de la cita mundialista.
¡GOOOOOOOL DE MÉXICO!
7'
Superior México en los primeros minutos
La escuadra mexicana se ha mostrado mejor en los primeros minutos o como también se les conoce, los minutos de ‘estudio’. Sudáfrica apuesta por los trazos largos ante la presión de los mexicanos.
5'¡Se salva Sudáfrica!
A Raúl Jiménez le queda un balón justo en el punto penal, saca el disparo con la zurda pero bien estaba Williams bajo los tres palos para atajar el esférico. Sigue de cerca México con el asecho.
3'
Primera oportunidad la tendrá México
Falta a favor de México y se puede venir una jugada de peligro para los locales.
1'
¡Inicia el partido! ¡Comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026!
Últimos detalles para el inicio del partido. Sacan todo lo que tiene que ver con los actos protocolares para dejar despejado el campo de juego.
Como una de las modificaciones de la FIFA, se determinó que todos lo jugadores salieran al terreno de juego para el canto del himno nacional y el saludo protocolar.
Ya suenan los himnos nacionales de México y Sudáfrica.
¡Salen los jugadores a la cancha! ¡Se viene el pitazo inicial del Mundial 2026!
Siguen los actos protocolares y el acto de inauguración en el Estadio Ciudad de México con Andrea Bocelli
¡Salen las banderas de las 48 selecciones al Estadio Ciudad de México!
Como parte de los actos protocolares, salen al campo de juego las diferentes 48 banderas de las selecciones clasificadas al Mundial 2026. ¡Entre ellas la de Panamá!
¡Ya tenemos a los 22 protagonistas!
A falta de pocos minutos para el inicio del certamen mundialista, ya tenemos a los 11 titulares de México y Sudáfrica. Javier ‘El Vasco’ Aguirre decidió dejar en el banquillo a Guillermo Ochoa.11 titular de México: Raúl Rangel, César Montes, Johan Vázquez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Raúl Jiménez, Israel Reyes, Julián Quiñones, Jesús Gallardo, Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez.
11 titular de Sudáfrica: Ronwen Williams, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mobokazi, Khuliso Mudau, Sphepehlo Sithole, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Aubrey Modiba, Iqraam Rayners yt Lyle Foster.
¡Inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026!
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido inaugural entre México y Sudáfrica de la Copa Mundial de la FIFA 2026!
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