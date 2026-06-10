El peso de la historia: México abre el Mundial 2026 en el primer estadio que alberga tres partidos inaugurales

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está por empezar. Este jueves 11 de junio el evento más importante del año a nivel deportivo dará comienzo con el México-Sudáfrica como partido inaugural en el mítico estadio Ciudad México, nuevo nombre que adoptará el estadio Azteca mientras dure la cita mundialista.

Este recinto, el cual tiene muchas historias, pasará al libro de los récords, ya que será el primer inmueble que será sede de hasta tres partidos inaugurales. Nunca antes había pasado, igualmente México, cuyo país es el primero en toda la historia que organiza hasta tres torneos mundialista. Este 2026 comparte sede con Canadá y Estados Unidos.

Hay que remontarse hasta el Mundial de 1970 para ver por primera vez al estadio Ciudad de México albergar el partido inaugural. En aquel entonces fue el propio equipo mexicano en jugar el primer partido del certamen ante la Unión Soviética.

El partido quedó igualado 0-0, pero la fiesta que se vivió en aquel entonces en México fue una de las más grandes. Poco más de 107 mil personas dijeron presentes para ver este partido en vivo. Apenas era la novena edición del torneo organizado por la FIFA por lo aún había mucha expectativa por el potencial del certamen.

Precisamente en este mismo recinto, la selección de Brasil levantó por tercera vez el Trofeo Jules Rimet, nombre por el que se conocía en ese entonces la copa de los campeones del mundo. La legendaria figura de Pelé fue quien inmortalizó este momento en el estadio Ciudad de México tras vencer 4-1 a Italia en la gran final.

Tras este episodio, México se ganó el derecho nuevamente de albergar el Mundial 1986. Por ese entonces, la FIFA había instaurado una normativa en la que el campeón defensor abriría en el partido inaugural, en este caso Italia, equipo que se alzó con la Copa del Mundo en 1982. Es por esto que México no disputó ese primer partido en su propio campo.

Destacar que esta regla estuvo vigente entre las ediciones de 1974 y 2002. A partir del 2006 hasta la fecha, la FIFA dictamina que los países sede juegan el partido inaugural.

Italia venía de ser campeona en España por lo que se enfrentó a Bulgaria en ese primer compromiso en México. El partido, más allá de toda la expectativa que había, dejó saldado un 1-1. Unas 100 mil personas tuvieron el privilegio de estar presente en el recinto mundialista y vivir este enfrentamiento.

Como ocurrió en 1970, el Estadio Ciudad de México fue sede de la gran final en 1986. Ese último partido del torneo lo disputaron Argentina y Alemania Federal. Una de las imágenes más recordadas es el momento en el que Diego Armando Maradona levanta la Copa del Mundo, tras la victoria de la albiceleste 3-2 ante los teutones.

Desde entonces tuvieron que pasar 40 años para el Estadio Ciudad de México estuviera en la mirada de todo un planeta. Para este 2026, este recinto tendrá la oportunidad nuevamente de ser sede de un partido inaugural de una Copa Mundial de la FIFA.

Este recinto pasó por muchas adecuaciones e incluso estuvo cerrado por varios meses. Ahora el escenario está en óptimas condiciones para albergar ese México-Sudáfrica, duelo que vuelve a ser el primer partido de un Mundial como ocurrió en el 2010.

Casualmente ambos partidos, tanto el del 2010 como el que se dará en este 2026 ocurrieron un 11 de junio. Hace 16 años era la primera vez que un país africano albergaba una Copa del Mundo. Aquella ocasión México y Sudáfrica empataron 1-1.

Para los sudafricanos anotó Lawrence Tshabalala, mientras que Rafael Márquez anotó para los mexicanos. Este último hoy en día es asistente técnico de Javier El Vasco Aguirre, técnico que estuvo presente en aquella cita y también dirigió a México en Alemania 2006.

La mesa está servida para el torneo a nivel de selecciones más importante del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026 ya está en marcha.