Clima en Panamá: Pronóstico para este jueves 23 de julio

Panamá tendrá este jueves 23 de julio una jornada marcada por abundante nubosidad, lluvias, aguaceros de variada intensidad, actividad eléctrica y ráfagas de viento, de acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada y la mañana se esperan cielos nublados, aguaceros y lluvias dispersas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de tormentas. Para la tarde y la noche persistirán los nublados y las lluvias esporádicas de variada intensidad.

En la vertiente del Pacífico, el pronóstico indica intervalos nublados y lluvias dispersas durante las primeras horas del día, principalmente en Panamá Oeste, norte de Coclé, Panamá, Darién y la comarca Emberá-Wounaan.

Durante la tarde, las condiciones se intensificarán con aguaceros y tormentas generalizadas en gran parte del país. El IMHPA advierte que las lluvias podrían ser de moderadas a muy fuertes en Veraguas, la península de Azuero, Panamá Este y Darién, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico también se registrarán episodios de lluvia con tormentas de diversa intensidad.

Para la noche, se prevé que continúen las lluvias dispersas sobre Chiriquí, Veraguas, la península de Azuero y el sur de Darién, mientras que el resto del Pacífico permanecerá mayormente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 18 °C y 24 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del territorio nacional se ubicarán entre 27 °C y 31 °C.

El índice de radiación UV-B se mantendrá entre 3 y 5, correspondiente a un nivel de riesgo moderado.