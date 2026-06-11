Universidad de Panamá reporta hallazgo de escarabajo desconocido para la ciencia

Una investigación científica internacional liderada por la Universidad de Panamá (UP) culminó con la descripción de una nueva especie de escarabajo longicornio, bautizada como Sternacutus crucolon. El descubrimiento, localizado en la provincia de Colón, aporta nuevos datos sobre la distribución de insectos en los bosques neotropicales y amplía el catálogo de la biodiversidad mesoamericana.

El hallazgo lo reportó el profesor Alfredo Lanuza, docente e investigador del Centro Regional Universitario de Colón, en un trabajo conjunto con científicos de Colombia y del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés). Los resultados de este muestreo formaron parte del artículo “A New Species and New Records of Longhorned Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Panama and Colombia”, publicado en la edición 80(2) de la revista especializada The Coleopterists Bulletin.

La designación de la especie, crucolon, se estableció como un reconocimiento explícito al aporte histórico y científico del Centro Regional Universitario de Colón en su aniversario, unidad académica que operó como base para el desarrollo del estudio de campo. Además del nuevo espécimen, el documento científico documentó registros inéditos de otros escarabajos que no estaban contabilizados en los inventarios biológicos de Panamá y Colombia.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, manifestó que este registro contribuye al conocimiento de la biodiversidad nacional y resalta la riqueza biológica del país. Según la autoridad universitaria, el descubrimiento representa un aporte a la entomología que fortalece las tareas de monitoreo, inventario y conservación de la fauna silvestre que ejecuta la institución académica.

Para los investigadores, la identificación de nuevas especies en el país resulta crítica para comprender las dinámicas de los ecosistemas locales y estructurar planes de conservación ambiental basados en evidencia. Panamá se mantiene catalogado como uno de los puntos de mayor riqueza ecológica en la región neotropical, lo que exige un seguimiento constante ante las presiones del desarrollo sobre las áreas boscosas.