Invertir en salud genera alto retorno económico en América Latina, advierte un estudio

La especialista advirtió que la mayoría de los diagnósticos en la región llegan demasiado tarde, lo que 'refleja inequidades profundas y un subfinanciamiento crónico', ya que 'los países latinoamericanos invierten en promedio solo 3,8 % del PIB en salud pública, cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda al menos el 6 %'.Rodríguez también alertó sobre los retrasos en el acceso a terapias innovadoras, que pueden superar los 1.600 días en América Latina. 'Esa espera no es solo burocrática: es una espera de vida', afirmó.