Invertir en salud genera alto retorno económico en América Latina, advierte un estudio

La salud debe dejar de verse como un gasto y comenzar a entenderse como una inversión con alto retorno económico y social, concluye un nuevo estudio del instituto alemán Wifor, que cuantifica la Carga Socioeconómica (CSE) del cáncer de mama HER2+ y el Impacto Social (IS) de los tratamientos innovadores de Roche en diez países de América Latina.

El informe, presentado en octubre durante el Roche Press Day 2025, propone un cambio de paradigma en las políticas públicas de la región al demostrar que cada peso invertido en atención y prevención médica puede traducirse en mejoras en productividad, bienestar y reducción de costos futuros para los sistemas de salud.

Daniel Falconi, economista y exfuncionario del Ministerio de Finanzas de Ecuador, destacó la necesidad de que los Gobiernos integren criterios financieros y sociales al momento de asignar recursos en salud.

“Es muy importante que las conversaciones entre los ministerios de Hacienda y de Salud puedan tener información técnica, financiera y política para la gestión de decisiones, porque en estricto sentido todos los ministerios compiten por espacios fiscales”, señaló.

Falconi subrayó que la salud preventiva y la atención temprana no solo mejoran la calidad de vida, sino que representan un ahorro sustancial para los Estados.

El economista también insistió en que los ministerios de finanzas deben adoptar herramientas que midan el retorno social y económico de las políticas sanitarias.

De acuerdo con el estudio, los países latinoamericanos tienen la oportunidad de avanzar hacia sistemas de salud sostenibles si integran metodologías de evaluación económica, alianzas público-privadas y mecanismos presupuestales innovadores que premien los resultados.

“El futuro de la región depende de entender que invertir en salud es invertir en desarrollo humano”, concluye el informe.

Innovar para dar mayor esperanza

Elma Celina Rodríguez, gerente asociada de Políticas de Salud para América Latina de Roche, explicó que el cáncer de mama HER2+ fue elegido para el estudio porque “es una de las formas más agresivas y, al mismo tiempo, una de las que más esperanza ha traído gracias a la innovación médica”.