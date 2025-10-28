Expertos alertan sobre la falta de registros de cáncer de mamá

Expertos en el área médica coincidieron en que América Latina enfrenta un reto en la lucha contra el cáncer de mama tras la falta de datos y registros precisos que permitan dimensionar el problema y diseñar políticas efectivas, durante un foro realizado por Diálogos EFE.

En el evento titulado ‘Avanzando en el camino del paciente: enfoques terapéuticos innovadores para el cáncer de mama’, los especialistas indicaron que, sin estadísticas confiables, resulta casi imposible establecer estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento.

“Generar resultados y políticas sobre lo que no se conoce tiene una enorme dificultad”, advirtió el doctor Diego Lucas, director del departamento de investigación clínica del Centro Oncológico Riojano Integral, al asegurar que “no hay una estadística obligatoria ni una base de datos que refleje con precisión la magnitud del cáncer”.

Este vacío, agregó, “dificulta establecer tiempos entre diagnóstico y tratamiento”, lo que consideró un aspecto crítico en la supervivencia de las pacientes.

Por su parte, el director de diagnóstico en AstraZeneca México, Alberto Hegewish, destacó la necesidad de fortalecer los sistemas de información mediante herramientas estandarizadas.

“Este tipo de herramientas permitirán medir con métricas iguales en los distintos sistemas de salud cómo se está actuando en detección temprana, diagnóstico oportuno y manejo integral”, explicó.

En tanto, la presidenta y fundadora de Corporación Luz Rosa, la especialista colombiana Alejandra Toro, llamó a mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno, recordando que “muchas mujeres logran llegar a tiempo, pero el proceso administrativo las retrasa y terminan con diagnósticos avanzados”.

Además, resaltó la importancia de modelos de acompañamiento como el de las “navegadoras”, que brindan seguimiento a las pacientes durante todo su tratamiento.