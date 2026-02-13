Periodista guatemalteco José Rubén Zamora sale de prisión bajo medida de arresto domiciliario

El periodista José Rubén Zamora Marroquín, de 69 años, abandonó este jueves por la noche el centro de detención Mariscal Zavala, después de que la justicia guatemalteca resolviera sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario en uno de los procesos penales que enfrentaba.

La decisión fue adoptada por el juez Segundo Penal, Maximino Morales, quien consideró que el tiempo de reclusión del comunicador superaba la posible pena aplicable por los delitos de obstrucción a la justicia o falsificación de documentos.

Zamora permanecía en prisión desde julio de 2022. Su defensa sostuvo que los riesgos procesales habían desaparecido, al señalar que el Ministerio Público ya había presentado el acto conclusivo de la investigación. También subrayó el arraigo del periodista en el país como garantía para que afronte las causas pendientes desde su domicilio.

Al salir del penal, Zamora ofreció breves declaraciones a la prensa. “Yo ya pegué mis penas de delitos que no cometí”, afirmó. “La mentira corre muy a prisa, pero la verdad siempre la alcanza”, agregó, al calificar su excarcelación como “una pequeña ventana de esperanza”.

El periodista fue detenido pocos días después de publicar investigaciones y comentarios críticos sobre presuntos casos de corrupción en el entorno del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Desde entonces, su caso fue seguido de cerca por organizaciones internacionales y asociaciones de defensa de la libertad de prensa, que denunciaron el proceso como una posible represalia por su labor periodística.

Zamora enfrentó acusaciones por lavado de dinero, obstrucción a la justicia y presunta alteración de documentos migratorios. En meses recientes, tribunales guatemaltecos adoptaron resoluciones que modificaron el curso de algunas de esas causas, incluyendo la anulación de condenas previas y órdenes de repetir juicios.

Con el arresto domiciliario, el comunicador podrá aguardar el desarrollo de los procesos restantes fuera de prisión, cerrando un período de más de tres años bajo detención preventiva en instalaciones militares.

El caso de Zamora se convirtió en un referente regional en el debate sobre independencia judicial y libertad de expresión, en un contexto marcado por tensiones entre autoridades y medios de comunicación en Guatemala.