Inicia éxodo de Carnaval 2026: mayoría viaja hacia Las Tablas

El éxodo de panameños hacia el interior del país por las festividades del Carnaval 2026 arrancó oficialmente este viernes, con un movimiento masivo de pasajeros que salen desde la Gran Terminal Nacional de Transporte, donde la mayor concentración de viajeros tiene como destino principal la ciudad de Las Tablas. El director de Operaciones de la terminal de Albrook, Gustavo Granados, informó que desde las primeras horas del día se ha registrado un alto flujo de usuarios, confirmando el inicio del tradicional desplazamiento masivo previo a las celebraciones carnestolendas. “Hoy hemos estado experimentando un movimiento considerable de pasajeros. Hasta el mediodía teníamos un corte de casi 15 mil personas movilizadas”, explicó el funcionario.

Las Tablas concentra la mayor demanda

Granados destacó que, hasta aproximadamente las 5:00 p.m., el destino que lideraba el movimiento de viajeros era Las Tablas, reconocido como uno de los principales epicentros del Carnaval panameño. Detalló que solo hacia ese distrito se habían despachado 32 buses durante la jornada de hoy 13 de febrero, reflejando la alta demanda hacia la provincia de Los Santos, donde cada año miles de personas acuden para participar en las festividades. El director de Operaciones de la Gran Terminal Nacional de Transporte proyecta que el movimiento de pasajeros continuará aumentando conforme avance la jornada, con estimaciones que apuntan a que el viernes cierre con entre 56 mil y 59 mil personas movilizadas desde la terminal. Granados señaló que el viernes previo al Carnaval suele ser el día con mayor cantidad de desplazamientos, debido a que muchas personas buscan llegar a sus destinos con anticipación para aprovechar las actividades que inician desde tempranas horas del sábado.

Operativo de transporte reforzado