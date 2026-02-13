Inicia éxodo de Carnaval 2026: mayoría viaja hacia Las Tablas

Para atender la demanda, las empresas transportistas han reforzado sus operaciones. Solo durante la jornada de este jueves 12 de febrero realizaron <b>2,146 despachos de buses</b> distribuidos en <b>42 rutas hacia distintos puntos del país</b>.Las autoridades mantienen coordinación con las compañías para garantizar la disponibilidad de unidades adicionales en caso de que el flujo de pasajeros continúe aumentando durante el fin de semana.Tradicionalmente, el sábado de carnaval presenta una leve disminución en la salida de viajeros, afirma Granados, pero no se descarta que <b>el comportamiento varíe este año, debido a la alta cantidad de personas que aún no ha viajado</b>.Las proyecciones preliminares estiman que el movimiento podría situarse alrededor de los<b> 45 mil pasajeros</b>, aunque la cifra dependerá del comportamiento del público.El operativo especial por Carnaval se mantendrá activo durante todo el periodo festivo, mientras las autoridades reiteran el llamado a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y mantener medidas de seguridad durante sus desplazamientos.