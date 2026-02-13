  1. Inicio
Inicia éxodo de Carnaval 2026: mayoría viaja hacia Las Tablas

El director de Operaciones de la Gran Terminal Nacional de Transporte, Gustavo Granados estima que el viernes previo a Carnaval cierre con entre 56 mil y 59 mil personas movilizadas.
El director de Operaciones de la Gran Terminal Nacional de Transporte, Gustavo Granados estima que el viernes previo a Carnaval cierre con entre 56 mil y 59 mil personas movilizadas.
Por
Mileika Lasso
  • 13/02/2026 20:04
Miles de viajeros comenzaron a salir al interior por Carnaval 2026. Las Tablas concentra gran parte del flujo desde la Gran Terminal Nacional de Transporte. Se estima que el viernes cierre con 59 mil pasajeros movilizados

El éxodo de panameños hacia el interior del país por las festividades del Carnaval 2026 arrancó oficialmente este viernes, con un movimiento masivo de pasajeros que salen desde la Gran Terminal Nacional de Transporte, donde la mayor concentración de viajeros tiene como destino principal la ciudad de Las Tablas.

El director de Operaciones de la terminal de Albrook, Gustavo Granados, informó que desde las primeras horas del día se ha registrado un alto flujo de usuarios, confirmando el inicio del tradicional desplazamiento masivo previo a las celebraciones carnestolendas.

“Hoy hemos estado experimentando un movimiento considerable de pasajeros. Hasta el mediodía teníamos un corte de casi 15 mil personas movilizadas”, explicó el funcionario.

Las Tablas concentra la mayor demanda

Granados destacó que, hasta aproximadamente las 5:00 p.m., el destino que lideraba el movimiento de viajeros era Las Tablas, reconocido como uno de los principales epicentros del Carnaval panameño.

Detalló que solo hacia ese distrito se habían despachado 32 buses durante la jornada de hoy 13 de febrero, reflejando la alta demanda hacia la provincia de Los Santos, donde cada año miles de personas acuden para participar en las festividades.

El director de Operaciones de la Gran Terminal Nacional de Transporte proyecta que el movimiento de pasajeros continuará aumentando conforme avance la jornada, con estimaciones que apuntan a que el viernes cierre con entre 56 mil y 59 mil personas movilizadas desde la terminal.

Granados señaló que el viernes previo al Carnaval suele ser el día con mayor cantidad de desplazamientos, debido a que muchas personas buscan llegar a sus destinos con anticipación para aprovechar las actividades que inician desde tempranas horas del sábado.

Operativo de transporte reforzado

Para atender la demanda, las empresas transportistas han reforzado sus operaciones. Solo durante la jornada de este jueves 12 de febrero realizaron 2,146 despachos de buses distribuidos en 42 rutas hacia distintos puntos del país.

Las autoridades mantienen coordinación con las compañías para garantizar la disponibilidad de unidades adicionales en caso de que el flujo de pasajeros continúe aumentando durante el fin de semana.

Tradicionalmente, el sábado de carnaval presenta una leve disminución en la salida de viajeros, afirma Granados, pero no se descarta que el comportamiento varíe este año, debido a la alta cantidad de personas que aún no ha viajado.

Las proyecciones preliminares estiman que el movimiento podría situarse alrededor de los 45 mil pasajeros, aunque la cifra dependerá del comportamiento del público.

El operativo especial por Carnaval se mantendrá activo durante todo el periodo festivo, mientras las autoridades reiteran el llamado a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación y mantener medidas de seguridad durante sus desplazamientos.

