Aeropuerto de Tocumen registra aumento del 11% en operaciones y pasajeros durante Año Nuevo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reporta un significativo incremento en sus operaciones aéreas y en el flujo de pasajeros durante el cierre de diciembre y la celebración de Año Nuevo, consolidándose como uno de los periodos de mayor actividad del año. En esta temporada, la terminal aérea alcanzó picos de hasta 500 operaciones diarias, lo que representa un aumento del 11 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Este crecimiento refleja el papel estratégico de Tocumen como principal hub aéreo de Panamá y punto clave de conexión entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa. La alta demanda se desarrolla en un contexto de coordinación interinstitucional con entidades como Migración, Aduanas, la Policía Nacional y las aerolíneas, garantizando un tránsito seguro y eficiente para los viajeros.

Solo el lunes 30 de diciembre se registró un intenso movimiento de pasajeros locales, con miles de personas realizando procesos de salida desde las terminales 1 y 2. Para los primeros días de enero de 2026, se prevé un aumento en las llegadas al país, producto del retorno de viajeros que aprovecharon la temporada para turismo y encuentros familiares.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que este desempeño es resultado de una planificación estratégica y del compromiso con la excelencia operativa, reafirmando la confianza de aerolíneas y pasajeros en la terminal.

Las autoridades aeroportuarias reiteraron el llamado a los viajeros a presentarse con suficiente antelación y mantener su documentación en regla para agilizar los controles y evitar contratiempos.