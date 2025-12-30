Aeropuerto de Tocumen registra aumento del 11% en operaciones y pasajeros durante Año Nuevo

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen" target="_blank">El Aeropuerto Internacional de Tocumen</a> reporta un significativo incremento en sus operaciones aéreas y en el flujo de pasajeros durante el cierre de diciembre y la celebración de Año Nuevo, consolidándose como uno de los periodos de mayor actividad del año. En esta temporada, la terminal aérea alcanzó picos de hasta <b>500 operaciones diarias</b>, lo que representa un <b>aumento del 11 %</b> en comparación con el mismo periodo de 2024.Este crecimiento refleja el papel estratégico de Tocumen como principal hub aéreo de Panamá y punto clave de conexión entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa. La alta demanda se desarrolla en un contexto de coordinación interinstitucional con entidades como Migración, Aduanas, la Policía Nacional y las aerolíneas, garantizando un tránsito seguro y eficiente para los viajeros.Solo el lunes 30 de diciembre se registró un intenso movimiento de pasajeros locales, con miles de personas realizando procesos de salida desde las terminales 1 y 2. Para los primeros días de enero de 2026, se prevé un aumento en las llegadas al país, producto del retorno de viajeros que aprovecharon la temporada para turismo y encuentros familiares.El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, <b>José Ruiz Blanco</b>, destacó que este desempeño es resultado de una planificación estratégica y del compromiso con la excelencia operativa, reafirmando la confianza de aerolíneas y pasajeros en la terminal. Las autoridades aeroportuarias reiteraron el llamado a los viajeros a presentarse con suficiente antelación y mantener su documentación en regla para agilizar los controles y evitar contratiempos.