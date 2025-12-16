Tráfico aéreo en Tocumen crece 9 % entre enero y noviembre de 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un crecimiento en el movimiento de pasajeros, operaciones aéreas y carga durante el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2025.

De acuerdo con cifras de la entidad, la terminal aérea movilizó en ese lapso un total acumulado de 19,077,714 pasajeros, lo que representa un incremento del 9 % en comparación con el mismo periodo de 2024.

Además, este desempeño confirma la recuperación sostenida del tráfico aéreo y la confianza de aerolíneas y viajeros en Tocumen como un hub estratégico de conectividad regional.

Solo en noviembre de 2025, el aeropuerto registró 1,773,511 pasajeros, manteniendo una tendencia de crecimiento interanual.

De ese total, el 72 % correspondió a pasajeros en tránsito, equivalentes a 1,274,785 personas, lo que refuerza el papel de Tocumen como punto clave de conexión entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa.

El flujo de viajeros que ingresaron a la ciudad de Panamá también mostró un comportamiento positivo. Entre enero y noviembre se contabilizaron 2,566,250 pasajeros desembarcados, un aumento del 5 % frente al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, el número de viajeros que salieron del país alcanzó 2,646,150 personas embarcadas, lo que supone un crecimiento del 3 % en comparación con 2024. Estas cifras reflejan el impacto directo del aeropuerto en el turismo, los viajes de negocios y la conectividad internacional del país.

Durante noviembre, Tocumen registró un promedio aproximado de 59,117 movimientos de pasajeros diarios, con los mayores flujos concentrados los jueves, viernes, domingos y lunes, evidenciando una demanda sostenida a lo largo de la semana.

En materia de operaciones aéreas, entre enero y noviembre de 2025 se gestionaron 151,335 movimientos de aeronaves, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa 11,998 operaciones adicionales.

Del total, el 89 % correspondió a vuelos comerciales, el 7 % a operaciones de carga y el 4 % restante a aviación general, vuelos chárter, paradas técnicas, operaciones militares y otros servicios especiales.

La conectividad aérea se mantiene como una de las principales fortalezas de Tocumen. En noviembre operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 20 aerolíneas de carga. Durante ese mes, el aeropuerto conectó con 87 destinos, mientras que en el acumulado de enero a noviembre alcanzó 93 destinos, enlazando a Panamá con más de 30 países.

Entre los principales mercados de origen y destino destacan Bogotá, con 983,343 pasajeros, seguida de San José (847,810), Miami (810,314), Medellín (789,820) y Punta Cana (734,022), lo que evidencia la diversidad y fortaleza de la red de rutas de la terminal.