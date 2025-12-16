Tráfico aéreo en Tocumen crece 9 % entre enero y noviembre de 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen" target="_blank">El Aeropuerto Internacional de Tocumen</a> registró un crecimiento en el movimiento de pasajeros, operaciones aéreas y carga durante el periodo comprendido <b>entre enero y noviembre de 2025</b>.De acuerdo con cifras de la entidad, la terminal aérea movilizó en ese lapso un total acumulado de 19,077,714 pasajeros, lo que representa un incremento del 9 % en comparación con el mismo periodo de 2024. Además, este desempeño confirma la recuperación sostenida del tráfico aéreo y la confianza de aerolíneas y viajeros en Tocumen como un hub estratégico de conectividad regional.Solo en noviembre de 2025, el aeropuerto registró 1,773,511 pasajeros, manteniendo una tendencia de crecimiento interanual. De ese total, el 72 % correspondió a pasajeros en tránsito, equivalentes a 1,274,785 personas, lo que refuerza el papel de Tocumen como punto clave de conexión entre América del Norte, América del Sur, el Caribe y Europa.<b>El flujo de viajeros que ingresaron a la ciudad de Panamá también mostró un comportamiento positivo. Entre enero y noviembre se contabilizaron 2,566,250 pasajeros desembarcados, un aumento del 5 % frente al mismo periodo del año anterior. </b>Asimismo, el número de viajeros que salieron del país alcanzó 2,646,150 personas embarcadas, lo que supone un crecimiento del 3 % en comparación con 2024. Estas cifras reflejan el impacto directo del aeropuerto en el turismo, los viajes de negocios y la conectividad internacional del país.Durante noviembre, Tocumen registró un promedio aproximado de 59,117 movimientos de pasajeros diarios, con los mayores flujos concentrados los jueves, viernes, domingos y lunes, evidenciando una demanda sostenida a lo largo de la semana.En materia de operaciones aéreas, entre enero y noviembre de 2025 se gestionaron 151,335 movimientos de aeronaves, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa 11,998 operaciones adicionales. Del total, el 89 % correspondió a vuelos comerciales, el 7 % a operaciones de carga y el 4 % restante a aviación general, vuelos chárter, paradas técnicas, operaciones militares y otros servicios especiales.<b>La conectividad aérea se mantiene como una de las principales fortalezas de Tocumen. En noviembre operaron 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 20 aerolíneas de carga. Durante ese mes, el aeropuerto conectó con 87 destinos, mientras que en el acumulado de enero a noviembre alcanzó 93 destinos, enlazando a Panamá con más de 30 países.</b>Entre los principales mercados de origen y destino destacan Bogotá, con 983,343 pasajeros, seguida de San José (847,810), Miami (810,314), Medellín (789,820) y Punta Cana (734,022), lo que evidencia la diversidad y fortaleza de la red de rutas de la terminal.