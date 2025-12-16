La renuncia silenciosa en Panamá no es pereza: es desgaste laboral

En Panamá, la llamada “renuncia silenciosa” no responde a desinterés ni a falta de responsabilidad de los trabajadores, sino a un desgaste laboral acumulado, según revela el más reciente estudio de Konzerta, portal de empleo en el país.

La investigación muestra que 6 de cada 10 personas trabajadoras aseguran darlo todo en su empleo, una cifra que, aunque mayoritaria, retrocedió nueve puntos porcentuales frente a 2024. Al mismo tiempo, creció la proporción de quienes admiten limitarse a cumplir lo estrictamente necesario o incluso hacer cada vez menos, un comportamiento asociado al fenómeno conocido como renuncia silenciosa.

Lejos de la idea de apatía, los datos reflejan una contradicción: los trabajadores siguen cumpliendo, pero cada vez se sienten menos motivados y valorados. El 67% afirma no sentirse motivado en su lugar de trabajo, aunque esta percepción mejoró levemente respecto al año anterior.

El desgaste no se traduce en abandono inmediato. De hecho, el 47% señala que suele empezar antes y terminar después de su jornada laboral, y el 50% está dispuesto a sumarse a proyectos fuera de su rol habitual sin objeciones. Sin embargo, este esfuerzo no siempre se ve correspondido.

El estudio revela que el 64% de las personas trabajadoras se percibe dedicado plenamente a su empleo, sin embargo, la percepción positiva bajó nueve puntos porcentuales con respecto al 2024. “Estos datos nos invitan a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de promover culturas laborales enfocadas también en el talento, su bienestar y reconocimiento”, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint.