La renuncia silenciosa en Panamá no es pereza: es desgaste laboral

En Panamá, la llamada <i>'renuncia silenciosa'</i> no responde a desinterés ni a falta de responsabilidad de los trabajadores, sino a un <b>desgaste laboral acumulado</b>, según revela el más reciente estudio de Konzerta, portal de empleo en el país.La investigación muestra que <b>6 de cada 10 personas trabajadoras aseguran darlo todo en su empleo</b>, una cifra que, aunque mayoritaria, <b>retrocedió nueve puntos porcentuales</b> frente a 2024. Al mismo tiempo, creció la proporción de quienes admiten limitarse a cumplir lo estrictamente necesario o incluso hacer cada vez menos, un comportamiento asociado al fenómeno conocido como renuncia silenciosa.Lejos de la idea de apatía, los datos reflejan una contradicción: <b>los trabajadores siguen cumpliendo</b>, pero cada vez <b>se sienten menos motivados y valorados</b>. El <b>67%</b> afirma no sentirse motivado en su lugar de trabajo, aunque esta percepción mejoró levemente respecto al año anterior.El desgaste no se traduce en abandono inmediato. De hecho, el <b>47%</b> señala que suele empezar antes y terminar después de su jornada laboral, y el <b>50%</b> está dispuesto a sumarse a proyectos fuera de su rol habitual sin objeciones. Sin embargo, este esfuerzo no siempre se ve correspondido.<i></i>El estudio revela que el 64% de las personas trabajadoras se percibe dedicado plenamente a su empleo, sin embargo, la percepción positiva bajó nueve puntos porcentuales con respecto al 2024. '<i>Estos datos nos invitan a reflexionar sobre el desafío que tienen las organizaciones de promover culturas laborales enfocadas también en el talento, su bienestar y reconocimiento'</i>, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta en Jobint.