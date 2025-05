Realidad laboral: el 75 % de los panameños no cumple su vocación soñada

Curiosamente, aunque la mayoría no ejerce lo vocación soñada, el 51 % de los talentos estudió algo relacionado.

Por su parte, entre las personas que no se identifican ni con el género femenino ni con el masculino, el 19% soñaba con ser policía; un 12 % con ejercer algún tipo de ingeniería; y otro 12 % con trabajar en educación. Otras profesiones que destacan son: futbolista, diseño, y medicina. Actualmente, de este tercer segmento de personas el 38 % trabaja en ventas; el 23 % ejerce en caja; y otro 14% se desarrolla en educación. Otros empleos que sobresalen son: literatura, futbolista, extinción o prevención de incendios, diseño, fotografía, y medicina.

El 83% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual. Esto representa un aumento de tres puntos porcentuales respecto a 2024, cuando la insatisfacción era del 80 %.

“La incongruencia entre los sueños y la realidad profesional es una tendencia creciente en Panamá: 75 % de los talentos no trabaja en la profesión que soñaba en su infancia, siendo este el segundo porcentaje más alto de la región. La contradicción que existe entre las aspiraciones y el empleo impacta fuertemente en la satisfacción laboral. El 53 % expresa sentir frustración por no haber alcanzado sus sueños”, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de Marketing de Konzerta.

¿Les provoca alguna frustración no poder trabajar en lo que soñaban? En Panamá, el 53 % de las personas trabajadoras expresa sentirse frustradas por no haber alcanzado sus sueños laborales. Por otro lado, el 38 % señala que no se sienten frustradas, ya que sus intereses cambiaron con el tiempo y ahora le atraen otras profesiones; y el 10 % restante no experimenta frustración porque considera que su sueño original era demasiado difícil de lograr.

El 75 % de las personas que trabajan en Panamá no ejerce la profesión que soñaba en su niñez; así lo recoge el estudio ¿Trabajas en lo que soñabas? de la consultora de trabajo Konzerta. El porcentaje es el segundo más alto de la región después de Argentina, con el 78 %. Le siguen Chile, con el 74 %; Ecuador, con el 73%, y Perú con el 62 %.

Estudios

En Panamá, el 51 % de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba en su niñez; mientras que el 49 % no lo hizo. No obstante, el 59 % de aquellos que siguieron estudios afines a su profesión soñada, no trabaja en un área relacionada con su formación.

Este porcentaje es el segundo más alto de la región después de Argentina que tiene el 63 %, en Ecuador, el 58 % no ejerce en su campo de formación; mientras que en Chile y Perú la tendencia es más favorable, con 51 % y 65 % respectivamente, trabajando en su área de estudio.

Entre quienes no trabajan de algo relacionado con lo que estudiaron, el 35 % se siente agradecido por tener empleo, aunque no sea en su área de formación o profesión soñada; el 23 % se siente frustrado/a por no ejercer en lo que estudió o soñó, y el 17 % se encuentran esperanzados, utilizando esta experiencia para explorar nuevas áreas y ampliar sus horizontes profesionales.