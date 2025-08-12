Corte suspende jubilaciones especiales para magistrados, las mantiene para los jueces

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron suspender parcialmente el Acuerdo 407 del 18 de julio de 2024, mediante el cual establecieron las jubilaciones especiales para jueces y magistrados de Órgano Judicial.

La medida se adoptó anoche en un pleno extraordinario de los nueve magistrados, luego del rechazo de diversos sectores al Acuerdo 407, publicado en Gaceta Oficial el pasado viernes.

En un comunicado pronunciado en el canal de Youtube del Órgano Judicial, se explicó que los magistrados fueron excluidos de la decisión del pleno; aunque se mantiene la jubilación especial para magistrados de tribunales superiores y jueces.

“Pueblo panameño, hemos escuchado su voz (...) en función de ello, hemos decidido suspender para los magistrados y magistradas que componen el pleno de la Corte Suprema de Justicia, la compensación de retiro”, señaló la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Corte, en un pronunciamiento leído por la secretaria general de la institución Yanixsa Yuen.

El acuerdo establecía una jubilación, que los magistrados denominaron compensación por retiro, del 100% del salario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, $14,000.

Los magistrados de Tribunales Superiores recibirían el 60% del último salario devengado, mientras que los jueces recibirían el 50% y los jueces municipales el 40%.

El acuerdo también establecía que los montos de las jubilaciones saldrían de lo que la paga la Caja de Seguro Social por ley y el resto para cubrir el monto saldría del presupuesto del Órgano Judicial.

El monto que recibirían los magistrados de la Corte Suprema, es decir, los $14 mil, fue lo que más indignó a la ciudadanía y el rechazo a la medida vinieron desde el sector empresarial y del propio Ejecutivo.

El contralor de la República, Anel Flores, anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo, mientras que el abogado Roberto Ruiz Díaz presentó un recurso de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte en contra de las jubilaciones especiales.

En la Asamblea Nacional se presentó un anteproyecto de ley que buscaba derogar las jubilaciones especiales de los magistrados.

A pesar de que el acuerdo fue aprobado en julio del año pasado, no fue hasta el pasado viernes que se dio a conocer cuando se publicó en Gaceta Oficial. Una de las quejas se centraban en que la medida se tomó en medio del reclamo de austeridad en el gasto de las finanzas públicas y los cuestionamientos que históricamente se le hacen a las jubilaciones como las que reciben los agentes de los estamentos de seguridad pública por el peso que representan al presupuesto del Estado.