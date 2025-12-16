Trump impone prohibición de viaje a siete países más y a los palestinos

El presidente Donald Trump amplió este martes 16 de diciembre la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de otros siete países, incluido Siria así como a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina.

La Casa Blanca afirmó que Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración, actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”, según una publicación en redes sociales.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que “socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales”, añadió.

La medida de Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída de Bashar al Asad.

Las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por “ideas islamistas extremistas”.

La administración Trump ya había prohibido de forma informal los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, en un gesto de solidaridad con Israel frente al reconocimiento de un Estado palestino por parte de otras potencias occidentales como Francia y el Reino Unido.

Otros países recientemente sujetos a la prohibición total de viajar para sus ciudadanos se ubican entre los más pobres de África -Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur-, así como Laos, en el sudeste asiático.