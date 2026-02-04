  1. Inicio
Plan “Tapa Hueco” arrancará en marzo junto a los 100 puentes zarzo prometidos por Mulino

Ministro de Obras Públicas.
Ministro de Obras Públicas. Richard Bonilla | La Estrella de Panamá.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 04/02/2026 21:33
El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, adelantó que en marzo iniciarán los 15 programas del plan “Tapa Hueco” por un valor de $45 millones.

Andrade también informó que ya han presentado 50 puentes zarzos al Consejo de Gabinete, en la cual espera que el traslado de partida se encuentre listo pronto.

Además, indicó que la próxima semana presentará 50 puentes zarzos más al Consejo de Gabinete para completar los 100 que prometió el presidente de la República, José Raúl Mulino.

“Tanto el plan Tapa Hueco como los puentes zarzos iniciarán en verano. Los puentes tendrán una duración de 6 o 7 meses porque se harán en zonas de difícil acceso”, informó el ministro del MOP.

Con el plan Tapa Hueco, el MOP busca dar una pronta solución para facilitar el acceso de la población, a los transportistas y, al mismo tiempo, brindar un alivio en la conducción a los automovilistas y visitantes que demandaban una urgente respuesta en materia vial en el país.

