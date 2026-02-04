Plan “Tapa Hueco” arrancará en marzo junto a los 100 puentes zarzo prometidos por Mulino

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, adelantó que en marzo iniciarán los 15 programas del plan “Tapa Hueco” por un valor de $45 millones.

Andrade también informó que ya han presentado 50 puentes zarzos al Consejo de Gabinete, en la cual espera que el traslado de partida se encuentre listo pronto.

Además, indicó que la próxima semana presentará 50 puentes zarzos más al Consejo de Gabinete para completar los 100 que prometió el presidente de la República, José Raúl Mulino.