Aeropuerto de Tocumen superó los 13.7 millones de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal centro de conexión aérea de Panamá, registró una cifra impresionante durante los primeros ocho meses de 2025.

Más de 13.7 millones de pasajeros es el registro que tiene la terminal aérea, lo que representa un crecimiento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este aumento equivale a más de un millón de viajeros adicionales que pasaron por la terminal.

Cifras clave del Aeropuerto de Tocumen que impulsan el crecimiento

El comunicado del aeropuerto, detalla un flujo constante de tráfico. Solo en agosto, la terminal movilizó a 1.85 millones de pasajeros. De esta cifra mensual, el 74% fueron viajeros en tránsito, lo que subraya el papel de Tocumen como un “hub” estratégico para la región.

El dinamismo no se limita al movimiento de personas. Las operaciones aéreas también mostraron un alza, con 109,260 vuelos registrados de enero a agosto, un aumento del 8% respecto al año anterior. En agosto, se superaron las 14,000 operaciones, un 10% más que en el mismo mes de 2024.

Llegada de visitantes y carga aérea del Aeropuerto de Tocumen

Las cifras revelan que 1.88 millones de visitantes llegaron a Panamá hasta agosto, lo que representa un aumento del 4%. Por otro lado, la carga aérea también tuvo un rendimiento sobresaliente, movilizando más de 159,000 toneladas métricas, un incremento del 16% en comparación con 2024.

Actualmente, Tocumen opera con 15 aerolíneas de pasajeros y 15 de carga, conectando con 86 destinos internacionales. El gerente general del aeropuerto, José Ruiz Blanco, destacó que estos resultados refuerzan la posición de la terminal como un motor del turismo y la economía del país, consolidando su rol como un hub regional de clase mundial.