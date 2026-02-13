  1. Inicio
¿Qué productos incluye la ayuda mexicana a Cuba y cuándo llegará el próximo envío?

Imagen cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, de integrantes de la Armada de México, durante el traslado de ayuda humanitaria hacia Cuba.
Imagen cedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, de integrantes de la Armada de México, durante el traslado de ayuda humanitaria hacia Cuba. SRE | EFE
Emiliana Tuñón
  • 13/02/2026 18:07
México envió ayuda humanitaria a Cuba con más de 800 toneladas de suministros, en un contexto marcado por tensiones con Estados Unidos.

Dos embarcaciones procedentes de México llegaron a un puerto de La Habana con un cargamento de 814 toneladas de alimentos y productos esenciales destinados a Cuba, en medio del bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos, informó la Cancillería mexicana.

El cargamento llega en un contexto de fuerte crisis económica en la isla y de crecientes presiones de Washington para aislar al gobierno cubano, particularmente en lo relacionado con el suministro de petróleo para su industria estatal.

México describió el envío como una muestra de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en el marco de sus esfuerzos por respaldar a Cuba tras la suspensión de sus exportaciones de crudo hacia La Habana.

La decisión se produjo luego de una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se advertía sobre la imposición de aranceles a los países que continuaran suministrando petróleo a la isla caribeña.

Más ayuda para Cuba: México confirma segundo embarque de alimentos

El buque Papaloapan trasladó 536 toneladas de productos de primera necesidad, entre ellos leche líquida, arroz, frijol, aceite vegetal, atún, sardinas, galletas, productos cárnicos y artículos de higiene personal. En tanto, el buque Isla Holbox entregó más de 277 toneladas de leche en polvo.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró el compromiso de su país con el pueblo cubano y adelantó que, una vez regresen las embarcaciones, se contempla un segundo envío que incluirá 1,500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol en futuros embarques.

