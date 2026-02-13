¿Qué productos incluye la ayuda mexicana a Cuba y cuándo llegará el próximo envío?

Dos embarcaciones procedentes de México llegaron a un puerto de <b>La Habana </b>con un cargamento de <b>814 toneladas de alimentos y productos esenciales</b> destinados a <b><a href="/tag/-/meta/cuba">Cuba</a></b>, en medio del bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos, informó la Cancillería mexicana.El cargamento llega en un contexto de fuerte crisis económica en la isla y de crecientes presiones de Washington para aislar al gobierno cubano, particularmente en lo relacionado con el suministro de petróleo para su industria estatal.México describió el envío como una muestra de 'solidaridad y ayuda humanitaria', en el marco de sus esfuerzos por respaldar a Cuba tras la suspensión de sus exportaciones de crudo hacia <b>La Habana</b>.La decisión se produjo luego de una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, <b>Donald Trump</b>, en la que se advertía sobre la imposición de aranceles a los países que continuaran suministrando petróleo a la isla caribeña.