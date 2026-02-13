¿Qué productos incluye la ayuda mexicana a Cuba y cuándo llegará el próximo envío?

Dos embarcaciones procedentes de México llegaron a un puerto de La Habana con un cargamento de 814 toneladas de alimentos y productos esenciales destinados a Cuba, en medio del bloqueo petrolero impulsado por Estados Unidos, informó la Cancillería mexicana.

El cargamento llega en un contexto de fuerte crisis económica en la isla y de crecientes presiones de Washington para aislar al gobierno cubano, particularmente en lo relacionado con el suministro de petróleo para su industria estatal.

México describió el envío como una muestra de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en el marco de sus esfuerzos por respaldar a Cuba tras la suspensión de sus exportaciones de crudo hacia La Habana.

La decisión se produjo luego de una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se advertía sobre la imposición de aranceles a los países que continuaran suministrando petróleo a la isla caribeña.