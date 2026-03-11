Inversión en salud en Panamá: el desafío de gestionar $10 mil millones ante un crecimiento del 4%

La ruta hacia esta eficiencia parece estar trazada en la unificación de esfuerzos entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. El Dr. Carlos Abadía, asesor del Despacho Superior del MINSA, detalló los avances hacia un modelo que supere la fragmentación actual, permitiendo un uso más racional de la infraestructura y el personal sanitario. Esta integración busca fortalecer la atención primaria y transitar de un sistema reactivo a uno preventivo, aprovechando la red pública de hospitales y centros de consulta externa para garantizar la continuidad del tratamiento. La meta es clara: maximizar el impacto de cada dólar invertido para que el beneficio llegue directamente al paciente y su entorno familiar, fortaleciendo así la cohesión social.