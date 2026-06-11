Sheinbaum sigue la inauguración del Mundial desde las gradas populares y no desde el palco oficial

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una imagen inusual en México. Mientras miles de espectadores llenaban el Estadio Banorte para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mantenerse alejada de los palcos oficiales y seguir el encuentro junto a aficionados en un espacio público de la capital.

La mandataria acudió al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observó la ceremonia de apertura y el debut de la selección mexicana acompañada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y cientos de seguidores del fútbol.

Su decisión contrastó con la tradición que suele acompañar a las Copas del Mundo, en las que los jefes de Estado de los países anfitriones participan en los actos protocolares y ocupan lugares de honor durante los encuentros inaugurales. La ausencia de Sheinbaum en el estadio generó expectativa durante los días previos al inicio del torneo, especialmente después de que modificara en varias ocasiones los planes sobre dónde seguiría el arranque de la competencia.