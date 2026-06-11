Sheinbaum sigue la inauguración del Mundial desde las gradas populares y no desde el palco oficial

Aunque inicialmente contempló asistir al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, posteriormente señaló que podría permanecer en Palacio Nacional. Finalmente, minutos antes de la ceremonia inaugural se confirmó su presencia en el Deportivo Hermanos Galeana, donde convivió con ciudadanos que siguieron el evento desde las pantallas instaladas en el lugar.La presidenta había adelantado semanas atrás que no asistiría a ninguno de los partidos del Mundial. Según explicó, la decisión responde a un acto de solidaridad con los miles de mexicanos que no pudieron acceder a entradas para el torneo debido a los altos costos de los boletos y a las limitaciones de acceso que han sido objeto de debate desde antes del inicio de la competencia.Más allá del ámbito deportivo, la determinación de Sheinbaum cobró relevancia por el significado político que rodea a la Copa Mundial. El torneo representa una de las vitrinas internacionales más importantes para los países organizadores y tradicionalmente sirve como escenario para la presencia de líderes políticos y figuras de Estado.En esta ocasión, la mandataria mexicana eligió una ruta diferente: acompañar el comienzo del Mundial desde un espacio comunitario y junto a los aficionados, en una decisión que marcó uno de los aspectos más comentados de la jornada inaugural.