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Fútbol

Sheinbaum sigue la inauguración del Mundial desde las gradas populares y no desde el palco oficial

La presidenta de México no asistió al partido inaugural del Mundial 2026
La presidenta de México no asistió al partido inaugural del Mundial 2026 @ClaraBrugadaM
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/06/2026 14:09
La presidenta mexicana no asistió al partido inaugural desde el palco oficial y optó por seguir el debut de México junto a ciudadanos en un centro deportivo de la capital.

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La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó una imagen inusual en México. Mientras miles de espectadores llenaban el Estadio Banorte para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió mantenerse alejada de los palcos oficiales y seguir el encuentro junto a aficionados en un espacio público de la capital.

La mandataria acudió al Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde observó la ceremonia de apertura y el debut de la selección mexicana acompañada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, y cientos de seguidores del fútbol.

Su decisión contrastó con la tradición que suele acompañar a las Copas del Mundo, en las que los jefes de Estado de los países anfitriones participan en los actos protocolares y ocupan lugares de honor durante los encuentros inaugurales. La ausencia de Sheinbaum en el estadio generó expectativa durante los días previos al inicio del torneo, especialmente después de que modificara en varias ocasiones los planes sobre dónde seguiría el arranque de la competencia.

Aunque inicialmente contempló asistir al Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino, posteriormente señaló que podría permanecer en Palacio Nacional. Finalmente, minutos antes de la ceremonia inaugural se confirmó su presencia en el Deportivo Hermanos Galeana, donde convivió con ciudadanos que siguieron el evento desde las pantallas instaladas en el lugar.

La presidenta había adelantado semanas atrás que no asistiría a ninguno de los partidos del Mundial. Según explicó, la decisión responde a un acto de solidaridad con los miles de mexicanos que no pudieron acceder a entradas para el torneo debido a los altos costos de los boletos y a las limitaciones de acceso que han sido objeto de debate desde antes del inicio de la competencia.

Más allá del ámbito deportivo, la determinación de Sheinbaum cobró relevancia por el significado político que rodea a la Copa Mundial. El torneo representa una de las vitrinas internacionales más importantes para los países organizadores y tradicionalmente sirve como escenario para la presencia de líderes políticos y figuras de Estado.

En esta ocasión, la mandataria mexicana eligió una ruta diferente: acompañar el comienzo del Mundial desde un espacio comunitario y junto a los aficionados, en una decisión que marcó uno de los aspectos más comentados de la jornada inaugural.

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