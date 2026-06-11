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Primas y reclamos crecen en salud y autos durante abril 2026, según Apadea

Las aseguradoras atendieron 300,681 reclamos de salud (+2.0%) en abril de 2026.
Las aseguradoras atendieron 300,681 reclamos de salud (+2.0%) en abril de 2026. Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/06/2026 14:30
El dinamismo del mercado se refleja especialmente en el ramo de vida individual, que registró 100,163 nuevas pólizas frente a las 53,923 vendidas en igual periodo del año anterior

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Las aseguradoras en Panamá cerraron abril con primas suscritas acumuladas de $720.4 millones, lo que representa un incremento de 5.3% frente al mismo periodo de 2025 cuando reportaron $684.4 millones.

Así lo dio a conocer la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), que agrupa a 19 de las 22 compañías registradas en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en su más reciente informe.

En abril, los siniestros acumulados sumaron $296.6 millones, un alza de 3.0% respecto a abril de 2025 ($288.0 millones).

El dinamismo del mercado se refleja especialmente en el ramo de vida individual, que registró 100,163 nuevas pólizas frente a las 53,923 vendidas en igual periodo del año anterior.

Reclamos

En siniestralidad, el ramo de automóviles mostró el mayor repunte con un crecimiento de 19.0%, al pasar de $58.7 millones a $69.9 millones, mientras que los reclamos de salud aumentaron 3.2%, alcanzando $120.4 millones.

Hasta abril, las aseguradoras miembros de Apadea atendieron 84,186 reclamos de automóvil (+27.0% interanual) y 300,681 reclamos de salud (+2.0%).

Mientras que las tres compañías no afiliadas a Apadea reportaron primas por $24.6 millones, lo que equivale al 3.3% del total del mercado, que cerró en $745.0 millones.

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