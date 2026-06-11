Primas y reclamos crecen en salud y autos durante abril 2026, según Apadea

Las aseguradoras en Panamá cerraron abril con primas suscritas acumuladas de $720.4 millones, lo que representa un incremento de 5.3% frente al mismo periodo de 2025 cuando reportaron $684.4 millones.

Así lo dio a conocer la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea), que agrupa a 19 de las 22 compañías registradas en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, en su más reciente informe.

En abril, los siniestros acumulados sumaron $296.6 millones, un alza de 3.0% respecto a abril de 2025 ($288.0 millones).

El dinamismo del mercado se refleja especialmente en el ramo de vida individual, que registró 100,163 nuevas pólizas frente a las 53,923 vendidas en igual periodo del año anterior.