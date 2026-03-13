Senacyt impulsa la innovación y el liderazgo femenino en Expocomer 2026

La empresa <b>Kilowattia, S.A.</b> se alzó con el primer lugar en la categoría de empresas gracias a su proyecto 'Eficiencia Energética 4.0'. Esta startup utiliza un agente de Inteligencia Artificial (IA) alojado en la nube que, mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT), toma decisiones dinámicas en tiempo real, logrando reducir el consumo energético hasta en un <b>30 %</b>. Por este hito, la compañía recibió un incentivo de <b>$30,000</b>.El podio empresarial lo completaron <b>ICM LAB, S.A.</b>, con su plataforma de diagnóstico genético de precisión (segundo lugar, <b>$20,000</b>), y <b>ARPIA Intelligence, Inc.</b>, por su sistema de gobernanza de IA para sistemas autónomos (tercer lugar, <b>$10,000</b>).