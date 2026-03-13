Senacyt impulsa la innovación y el liderazgo femenino en Expocomer 2026

En el marco de Expocomer 2026, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) reafirmó su papel como motor de la competitividad panameña. Gladys Bernett, directora de Innovación Empresarial, detalló la robusta agenda de la institución, que este año se centró en la transferencia de conocimiento y el apoyo financiero a emprendimientos de base tecnológica. Uno de los hitos en la vitrina comercial más grande la región fue la entrega del Premio Nacional a la Innovación Empresarial, una colaboración público-privada con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá cumplió 19 años. En esta edición, más de 70 empresas postularon sus proyectos, los cuales fueron evaluados por expertos externos. “Buscamos reconocer a aquellas empresas y empresarias que, a través de la innovación de procesos, servicios o productos, mejoran la competitividad de su sector”, explicó Bernett a La Estrella de Panamá. Este año, el enfoque incluye sectores estratégicos como AgriTech, salud y energía.

La empresa Kilowattia, S.A. se alzó con el primer lugar en la categoría de empresas gracias a su proyecto “Eficiencia Energética 4.0”. Esta startup utiliza un agente de Inteligencia Artificial (IA) alojado en la nube que, mediante sensores de Internet de las Cosas (IoT), toma decisiones dinámicas en tiempo real, logrando reducir el consumo energético hasta en un 30 %. Por este hito, la compañía recibió un incentivo de $30,000. El podio empresarial lo completaron ICM LAB, S.A., con su plataforma de diagnóstico genético de precisión (segundo lugar, $20,000), y ARPIA Intelligence, Inc., por su sistema de gobernanza de IA para sistemas autónomos (tercer lugar, $10,000).

Liderazgo femenino: Fulvia Bósquez de Vargas

En la categoría “Empresaria del Año”, la ganadora fue Fulvia Bósquez de Vargas, fundadora de Panadería Santa Librada en Veraguas. Bernett destacó a Bósquez como una “pionera del liderazgo femenino” que ha logrado sostener a más de 1,000 familias y conectar la industria con la investigación científica. La galardonada recibió un reconocimiento de $10,000.

Impacto y sostenibilidad

Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de la Senacyt, enfatizó que innovar es “transformar la manera en que hacemos las cosas para generar progreso”. Entre los finalistas (del 4to al 10mo lugar), destacaron proyectos de economía circular como Clandestino Lab (De Tino), que transforma plástico reciclado en láminas técnicas para arquitectura, y propuestas de salud como Infectotrópico, S.A. y el Consorcio NephroHealth.

Cierre de brechas: El liderazgo de la mujer

Un punto medular de las declaraciones de Bernett fue la evolución del rol femenino en el ecosistema. Aunque históricamente las estadísticas mostraban una mayoría de adjudicaciones a hombres, la funcionaria reveló un fenómeno generacional interesante: “Cuando indagas quién está detrás del emprendimiento, es una mujer. Por ello, hemos incluido incentivos de género: si el proyecto es liderado por una mujer o una becaria, pueden acceder a mayores fondos”.

De la idea al prototipo: Expansión regional

La Senacyt no solo financia, sino que facilita la infraestructura. Actualmente, la dirección de Innovación financia más de 12 laboratorios de formación y prototipado (FabLabs) en alianza con universidades como la UTP y la USMA. Este viernes, la actividad se centró en la provincia de Chiriquí para la inauguración de un nuevo FabLab en Tierras Altas y el lanzamiento de iniciativas de innovación social en la Región Occidental (Chiriquí, Bocas del Toro y Comarcas). Estas acciones son el resultado de procesos de “escucha activa” y cocreación con el sector académico y privado para resolver problemáticas rurales.

Casos de éxito en el stand de Senacyt