‘Voces de Colón’: un proyecto que apuesta por el turismo creativo

La convocatoria está abierta hasta el 8 de marzo.
José Vilar
  • 26/02/2026 00:00
El colectivo Malamaña y la Senacyt lanzan ‘Voces de Colón’, una beca de formación en turismo, patrimonio y teatro dirigida a jóvenes de 18 a 27 años en Cristóbal y Costa Abajo. El proyecto, ganador de Panamá Innova 2025, busca crear experiencias turísticas teatralizadas en espacios históricos de la provincia

El colectivo de teatro Malamaña y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) unen esfuerzos en el proyecto ‘Voces de Colón’, una iniciativa que busca impulsar la cultura y la tradición en la provincia de Colón. El programa ofrece una beca de formación en turismo, patrimonio y teatro, que además permitirá al beneficiario generar ingresos a través de actividades culturales.

La beca de capacitación está orientada a la creación de experiencias turísticas teatralizadas en distintos espacios históricos de la provincia, como el Fuerte San Lorenzo, ubicado en la desembocadura del río Chagres y pieza clave en la defensa del Caribe —declarado Patrimonio de la Humanidad junto con las fortificaciones de Portobelo—, y la Iglesia de San Felipe, templo colonial que alberga al Cristo Negro de Portobelo, centro de una de las peregrinaciones más importantes de la provincia y del país.

Entre los requisitos para optar por la beca se establece tener entre 18 y 27 años de edad y residir en las comunidades de Cristóbal o Costa Abajo. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo, y las postulaciones deben realizarse mediante un formulario disponible en la biografía del perfil de Malamaña Teatro en Instagram.

Panamá Innova 2025

‘Voces de Colón’ es uno de los proyectos ganadores de la convocatoria Panamá Innova 2025, impulsada por la Senacyt y dirigida a áreas estratégicas contempladas en su Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, tales como agroindustria y biotecnología, salud, digitalización, energía y ambiente, ingeniería industrial, logística y movilidad, turismo y economía creativa, así como educación e inclusión social. En este contexto, ‘Voces de Colón’ se enmarca en el eje de economía creativa.

El proceso de selección marcó un hito para la Dirección de Innovación Empresarial de la Senacyt: de 369 propuestas recibidas, 162 avanzaron al Foro de Evaluación con expertos internacionales y, finalmente, 50 proyectos fueron priorizados, de los cuales 42 resultaron beneficiados, según una nota de prensa de la institución fechada en diciembre de 2025.

“Los proyectos participantes evidencian que en Panamá existe talento empresarial que integra la ciencia y la tecnología para generar soluciones reales, crear empleos, competir en mercados internacionales y aportar un impacto económico y social que transforma vidas. La ciencia que emprende es innovación que impacta”, señaló la directora de Innovación Empresarial de la Senacyt, Gladys Bernett, durante el evento en el que se supo de los ganadores de la convocatoria.

Gladys Bernett
Directora de Innovación Empresarial de la Senacyt
Los proyectos participantes evidencian que en Panamá existe talento empresarial que integra la ciencia y la tecnología para generar soluciones reales.”
