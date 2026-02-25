‘Voces de Colón’: un proyecto que apuesta por el turismo creativo

El colectivo de teatro Malamaña y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) unen esfuerzos en el proyecto ‘Voces de Colón’, una iniciativa que busca impulsar la cultura y la tradición en la provincia de Colón. El programa ofrece una beca de formación en turismo, patrimonio y teatro, que además permitirá al beneficiario generar ingresos a través de actividades culturales.

La beca de capacitación está orientada a la creación de experiencias turísticas teatralizadas en distintos espacios históricos de la provincia, como el Fuerte San Lorenzo, ubicado en la desembocadura del río Chagres y pieza clave en la defensa del Caribe —declarado Patrimonio de la Humanidad junto con las fortificaciones de Portobelo—, y la Iglesia de San Felipe, templo colonial que alberga al Cristo Negro de Portobelo, centro de una de las peregrinaciones más importantes de la provincia y del país.

Entre los requisitos para optar por la beca se establece tener entre 18 y 27 años de edad y residir en las comunidades de Cristóbal o Costa Abajo. La convocatoria estará abierta hasta el 8 de marzo, y las postulaciones deben realizarse mediante un formulario disponible en la biografía del perfil de Malamaña Teatro en Instagram.