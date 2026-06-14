Trump anuncia acuerdo de paz con Irán que podría poner fin a meses de guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un acuerdo de paz con Irán que, de concretarse, pondría fin a más de tres meses de enfrentamientos en Oriente Medio y abriría una nueva etapa en una de las crisis geopolíticas más delicadas de los últimos años.

El anuncio se produjo en medio de intensas negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington y respaldadas por varios países de la región, reportó El País.

Según Trump, el acuerdo contempla un cese inmediato y permanente de las hostilidades, así como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo.

La firma oficial del pacto está prevista para el próximo 19 de junio en Suiza, donde representantes de ambas partes buscarán formalizar los compromisos alcanzados durante semanas de conversaciones indirectas. El acuerdo también incluiría disposiciones relacionadas con el conflicto en Líbano, escenario que ha sido uno de los principales focos de tensión durante la guerra.

Pese al optimismo expresado por Washington, las negociaciones atraviesan un momento delicado debido a recientes operaciones militares israelíes en territorio libanés.

Trump criticó públicamente un bombardeo israelí contra el sur de Beirut, asegurando que la acción no debió ocurrir en un momento en que las conversaciones de paz se encontraban en una fase avanzada. El mandatario estadounidense advirtió que nuevos ataques podrían poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución definitiva al conflicto.

Desde Teherán también surgieron cuestionamientos. El presidente del Parlamento iraní y uno de los principales negociadores del proceso expresó dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por sus aliados en la región.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones gira en torno al programa nuclear iraní.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha tenido repercusiones en varios países de Oriente Medio, especialmente en Líbano, donde los enfrentamientos entre Israel y el grupo Hezbolá han provocado desplazamientos de población y una creciente preocupación internacional.