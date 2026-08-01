Panamá, entre los cinco mejores destinos de América Latina para mudarse en 2026

Uno de los principales atractivos de Panamá, según el informe citado por Bloomberg, son las condiciones que ofrece para los jubilados. El país ocupa el segundo lugar mundial en esta categoría , impulsado por sus beneficios fiscales, la protección de los derechos de propiedad para extranjeros y las facilidades para obtener visas.

El país ocupó el cuarto lugar en América Latina y el Caribe y la posición 23 a nivel mundial, con una puntuación de 68,3 sobre 100.

El ranking analiza 192 destinos y toma en cuenta factores como las condiciones financieras y fiscales, habitabilidad y salud, seguridad y estabilidad, así como las facilidades para establecerse y las oportunidades disponibles para quienes deciden trasladar su residencia, según dió a conocer el medio Bloomberg.

Panamá se posicionó como uno de los destinos más atractivos de América Latina y el Caribe para quienes buscan mudarse de país en 2026, de acuerdo con el Índice Global de Reubicación de la firma de asesoría Rumavi.

El régimen fiscal también representa una ventaja para quienes generan ingresos fuera del país. Según Rumavi, los ingresos de fuente extranjera están exentos del impuesto sobre la renta panameño, independientemente de la residencia fiscal del contribuyente.

Estas condiciones convierten a Panamá en una alternativa para extranjeros que buscan establecerse en un país de la región con ventajas fiscales y mecanismos relativamente accesibles para obtener residencias según dio a conocer Bloomberg.

Aunque el país sobresale en materia fiscal y de reubicación, el informe también identifica algunos desafíos.

Entre las principales desventajas se encuentra un ecosistema emprendedor débil, y a esto se suma un mayor riesgo climático, otro de los factores considerados por Rumavi al evaluar las condiciones de vida y estabilidad de los países.

¿Qué países superan a Panamá?

En el ranking de América Latina y el Caribe, Panamá aparece detrás de San Cristóbal y Nieves, Costa Rica y Antigua y Barbuda.

San Cristóbal y Nieves ocupa el primer lugar regional y el octavo mundial, con 70,3 puntos. Costa Rica se ubica segundo en la región y vigésimo a nivel global, con 68,7 puntos, mientras que Antigua y Barbuda ocupa el tercer puesto regional y el 22 mundial, con 68,5 puntos.

Panamá, con 68,3 puntos, supera a Uruguay, que completa los cinco primeros lugares regionales con 67,4 puntos y ocupa la posición 35 a nivel mundial.

El Índice Global de Reubicación evalúa a los países a partir de cuatro grandes categorías: finanzas e impuestos; habitabilidad y salud; seguridad y estabilidad; y asentamiento y oportunidades. En conjunto, estos indicadores buscan determinar qué tan fácil resulta para una persona construir una vida estable después de mudarse a otro país.