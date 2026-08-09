Violencia contra las mujeres en alza: el Estado responde con un ministerio debilitado

La violencia doméstica se abre camino este año como el mayor delito en el país con 14,998 causas abiertas actualmente en el Ministerio Público, mientras que bajo un panorama como este, el Ministerio de la Mujer (Midem) permanece limitado financiera e institucionalmente. Y es que la entidad creada para garantizar la protección de víctimas de abuso y maltrato opera con el mínimo del presupuesto bajo la actual administración, a la vez que la iniciativa legislativa que busca restituir su estatus como instituto sigue estancada sin poder llegar al segundo debate en la Asamblea Nacional. Todo apunta a que el panorama no cambiará en 2027. El proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la próxima vigencia fiscal, presentado el pasado 29 de julio ante el pleno de la Asamblea Nacional, asigna al Midem $7.2 millones, una cifra prácticamente igual a la que ha dispuesto la institución durante este año. La única variación se encuentra en la partida de inversión. Mientras que en 2026 no se destinaron recursos para financiar proyectos ni otras iniciativas, debido a la intención de eliminar la entidad, el presupuesto propuesto para 2027 contempla apenas $30 mil para ese renglón. La exministra de la Mujer, Juana Herrera, advierte que un presupuesto de $7,2 millones, con apenas $30 mil destinados a inversión, está lejos de cubrir las necesidades de los programas y servicios que la institución debe garantizar para la atención y protección de las mujeres. “Un presupuesto tan ínfimo como lo es $7 millones es realmente vergonzoso para un país con un Producto Interno Bruto altísimo. Somos un país de desigualdades, pero debemos hacer un llamado por el 50,4% de la población que somos mujeres... [con ese presupuesto] no puedes organizar ferias, campañas de sensibilización ni puedes organizarte”, expresó Herrera a La Estrella de Panamá.

Cada vez menos ayudas

Muestra de esto son las cifras del Ministerio de la Mujer, que reflejan el impacto de esa limitada capacidad operativa. Al comparar los principales programas de la entidad, el número de beneficiarias registradas en 2026 no alcanza siquiera el 40% de las atendidas durante el mismo período de 2025. Uno de los casos más ilustrativos es el programa ‘Comunidades Unidas contra la Violencia Doméstica’, orientado a prevenir la violencia desde los territorios mediante el trabajo comunitario y la participación ciudadana. Hasta junio de 2026, la iniciativa había beneficiado a 56 personas. En igual período del año anterior, la cifra ascendía a 1,047 beneficiarias, es decir, casi 19 veces más, de acuerdo a lo presentado por el Midem ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai). Esto se debe al “estrangulamiento financiero de la institución”, que paralelamente ha ido cerrando espacios de apoyo institucionales y ralentizando la labor de la institución, de acuerdo a Mariela Arce, activista de la Alianza de Mujeres de Panamá. “A la institución llamada a dar respuesta, se la deja intencionalmente sin recursos y apoyo, mientras se te obliga a bajar el perfil, y finalmente queda en el imaginario que ese Ministerio no hace nada, por lo tanto es su culpa que se elimine. Es un caso histórico de violencia institucional contra las mujeres en Panamá”, expresó Arce. Otros ejemplos de la reducción que enfrenta el ministerio también se refleja en los programas de fortalecimiento económico dirigidos a las mujeres. Entre ellos figura ‘Tu Emprendimiento de Panamá para el Mundo’, una iniciativa que ofrece capacitación en la elaboración de artesanías, manualidades, confección de vestuario y otros oficios, mediante cursos impartidos por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh). A este se suma ‘Mujer Empresaria’, un programa desarrollado con el apoyo del Women Economic Forum, aliado estratégico del Ministerio de la Mujer, que brinda formación y herramientas para impulsar el emprendimiento y la autonomía económica de las participantes. Mientras que hace dos meses, ambas iniciativas habían beneficiado a apenas 280 mujeres, en el mismo período de 2025 la cifra alcanzaba las 1,818 participantes, señalan las cifras de la institución en la Antai. Asimismo, los bazares creados por el ministerio para las emprendedoras que pasaran por estos cursos este año solo ha podido contar con 242 participantes hasta el mes de junio, pero el año pasado para este mismo mes ya se contaba con 730 emprendedoras que habían formado parte de los bazares. Por su parte, La Decana intentó contactar a la ministra de la Mujer, Niurka Palacios, para conocer más sobre las carencias actuales del Midem, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta.

Más mujeres violentadas

El deterioro institucional de la entidad ocurre en un contexto especialmente crítico. Mientras la capacidad de respuesta del Ministerio de la Mujer se reduce, la violencia de género sigue escalando. Hasta junio de 2026, el país acumulaba 13 femicidios y 17 tentativas de femicidio, cifras que superan los 8 femicidios y las 9 tentativas registradas en el mismo período del año anterior, de acuerdo a datos del Ministerio Público. El aumento de atentados contra las mujeres también queda en evidencia en las denuncias por violencia doméstica. Hasta junio de 2026, las autoridades habían recibido 9,239 reportes, un 20,3% más que los 7,681 registrados durante el mismo período del año anterior. Aunque de menor manera, la tendencia también se observa en los delitos sexuales. Hasta junio de 2026, las denuncias por violación aumentaron ligeramente, al pasar de 1,065 casos en el mismo período de 2025 a 1,070 este año. En el caso del acoso sexual, las cifras se mantienen prácticamente sin variaciones. Hasta junio de 2026 se contabilizaban 21 denuncias, apenas un caso menos que las 22 registradas durante el mismo período del año anterior.

Ley entre neblinas