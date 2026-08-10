Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 10 de agosto

Panamá tendrá este lunes una jornada con lluvias, chubascos aislados y tormentas eléctricas en distintas regiones del país, mientras que las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en algunas zonas, según el pronóstico del Instituto de Metereología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la vertiente del Caribe, se prevén intervalos nublados y lluvias de intensidad variable durante el día, principalmente desde el norte de Veraguas hasta Bocas del Toro. En el resto de esta vertiente podrían presentarse chubascos aislados y puntuales.

Mientras que en la vertiente del Pacífico, durante la madrugada y la mañana predominará un cielo parcialmente nublado a despejado. Sin embargo, se esperan algunos chubascos aislados acompañados de tormentas hacia el sur de Darién y el golfo de Panamá.

Para la tarde, se pronostican chubascos aislados y tormentas puntuales de corta duración en sectores de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí. Durante la noche, las lluvias podrían concentrarse nuevamente hacia el sur de Darién, mientras que en el resto del país habrá poca nubosidad.

Las temperaturas máximas estarán entre 23 °C y 27 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país oscilarán entre 30 °C y 34 °C.

Además, los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles entre 8 y 11+, considerados muy altos y extremos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.