De Rubén Blades a Sech: el tema de Panamá que Billboard recomienda para celebrar el Mundial 2026

La ilusión de Panamá por el Mundial 2026 no solo se vive en la cancha.

A pocos días del esperado debut de la Selección Nacional frente a Ghana, el próximo 17 de junio, el país recibió una noticia que ha llenado de orgullo a los aficionados: la canción “Sube La Marea (Remix)” fue elegida por Billboard como una de las mejores para celebrar la Copa del Mundo.

La prestigiosa revista especializada en música incluyó el tema panameño que tiene más de 21 millones de vistas en YouTube en su selección de canciones mundialistas más destacadas, describiéndolo como “una apasionada celebración del equipo nacional panameño”, un reconocimiento que coloca a la producción nacional junto a otros himnos futboleros de alcance internacional.

La distinción llega en uno de los momentos de mayor entusiasmo para la afición canalera.

Tras conseguir su clasificación y con el equipo afinando detalles para su estreno en el torneo, la música se ha convertido en otro de los símbolos que acompañan el sueño mundialista.

Un himno con 29 voces panameñas

“Sube La Marea (Remix)” es una producción que reúne a 29 artistas nacionales, convirtiéndose en una de las colaboraciones musicales más ambiciosas realizadas en el país alrededor del fútbol.

El proyecto está encabezado por figuras de talla internacional como Rubén Blades, Sech, Erika Ender y Omar Alfano, junto a referentes de la música urbana y tropical como Nando Boom, Kafu Banton, Los Rabanes, entre muchos otros.

Panamá también juega fuera de la cancha

El reconocimiento de Billboard confirma que el impacto de Panamá en el Mundial 2026 trasciende lo deportivo.

Mientras la selección dirigida por Thomas Christiansen se prepara para enfrentar a Ghana en su primer partido, el país también logra proyectar su identidad cultural a través de la música.