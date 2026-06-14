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De Rubén Blades a Sech: el tema de Panamá que Billboard recomienda para celebrar el Mundial 2026

El reconocimiento de Billboard confirma que el impacto de Panamá en el Mundial 2026 trasciende lo deportivo.
El reconocimiento de Billboard confirma que el impacto de Panamá en el Mundial 2026 trasciende lo deportivo. Redes sociales
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Laura Chang
  • 14/06/2026 15:35
La prestigiosa revista especializada en música incluyó el tema panameño en su selección de canciones mundialistas más destacadas.

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La ilusión de Panamá por el Mundial 2026 no solo se vive en la cancha.

A pocos días del esperado debut de la Selección Nacional frente a Ghana, el próximo 17 de junio, el país recibió una noticia que ha llenado de orgullo a los aficionados: la canción “Sube La Marea (Remix)” fue elegida por Billboard como una de las mejores para celebrar la Copa del Mundo.

La prestigiosa revista especializada en música incluyó el tema panameño que tiene más de 21 millones de vistas en YouTube en su selección de canciones mundialistas más destacadas, describiéndolo como “una apasionada celebración del equipo nacional panameño”, un reconocimiento que coloca a la producción nacional junto a otros himnos futboleros de alcance internacional.

La distinción llega en uno de los momentos de mayor entusiasmo para la afición canalera.

Tras conseguir su clasificación y con el equipo afinando detalles para su estreno en el torneo, la música se ha convertido en otro de los símbolos que acompañan el sueño mundialista.

Un himno con 29 voces panameñas

“Sube La Marea (Remix)” es una producción que reúne a 29 artistas nacionales, convirtiéndose en una de las colaboraciones musicales más ambiciosas realizadas en el país alrededor del fútbol.

El proyecto está encabezado por figuras de talla internacional como Rubén Blades, Sech, Erika Ender y Omar Alfano, junto a referentes de la música urbana y tropical como Nando Boom, Kafu Banton, Los Rabanes, entre muchos otros.

Panamá también juega fuera de la cancha

El reconocimiento de Billboard confirma que el impacto de Panamá en el Mundial 2026 trasciende lo deportivo.

Mientras la selección dirigida por Thomas Christiansen se prepara para enfrentar a Ghana en su primer partido, el país también logra proyectar su identidad cultural a través de la música.

”Soñábamos con unir a Panamá detrás de una misma bandera”

Los hermanos Ricardo y Alberto Gaitán, conocidos artísticamente como Los Gaitanes y responsables de la composición y producción de “Sube La Marea (Remix)”, celebraron el reconocimiento otorgado por Billboard Latin y aseguraron que el mayor objetivo del proyecto siempre fue unir al país en torno a la Selección Nacional.

“Cuando compusimos y produjimos 'Sube La Marea (Remix)', soñábamos con crear una canción que uniera a Panamá detrás de una misma bandera. Hoy verla reconocida por Billboard Latin entre las mejores canciones para celebrar el Mundial 2026 es algo que nos llena de orgullo y gratitud”, expresó.

Los Gaitanes también agradecieron a los 29 artistas nacionales que se sumaron a la iniciativa, así como a los músicos, productores, creativos, patrocinadores y colaboradores que hicieron posible la producción.

“Gracias a los 29 artistas que dijeron sí a este proyecto, a cada músico, productor, creativo, patrocinador y miembro del equipo que creyó en esta visión desde el primer día. Y, sobre todo, gracias al pueblo panameño, que hizo suya esta canción y la convirtió en un símbolo de unidad, identidad y pasión”, destacaron.

Para los reconocidos productores panameños, el éxito del tema trasciende el ámbito musical y representa el espíritu de un país entero acompañando a la Selección en su aventura mundialista.

"Más que una canción, 'Sube La Marea' es la prueba de lo que puede pasar cuando un país entero canta al mismo ritmo. Gracias, Panamá. Esto también es de ustedes", concluye el mensaje compartido por Los Gaitanes, creadores del himno que hoy acompaña la ilusión de millones de panameños rumbo al Mundial 2026.

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