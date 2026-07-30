Ministra Molinar afirma que se presentará a la Asamblea: ‘Vamos a ir a lo que tenemos que ir’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, asegura la mañana de este jueves 30 de julio que está dispuesta a ir a la Asamblea Nacional y presentarse frente a la Comisión de Educación, siempre y cuando sea para algo constructivo y no destructivo.

“Sí vamos a ir, pero vamos a ir a lo que tenemos que ir. Cuando no hay una actitud de construcción, sino de destruirte para hacerte daño, ahí no gana nadie, ahí pierde el país, porque al final no construimos nada para nadie”, manifestó la mañana de este jueves 31 de julio durante un evento de inteligencia artificial y semiconductores en el Panama Convention Center.

Molinar justificó no haber asistido a ninguna de las 5 citaciones de la comisión durante el período pasado.

“La primera citación era para ventilar un tema que no se puede ventilar en la Asamblea porque ahí había un grupo de padres de familia que quería que yo alquilara un local, yo no puedo alquilar, o sea, eso no se ventila. La segunda situación a mí nunca me llegó. La tercera me llegó para un día en el que no podía ir y las otras dos a mi oficina no llegaron”, detalló la ministra.

Respecto a porqué se fue temprano de la comisión el jueves, señaló que la sesión debía comenzar a las 10, pero terminó arrancando a las 11.20 de la mañana.

“Yo tenía que ir al lanzamiento de la Sinfónica de San Miguelito, tenía reunión con los docentes, los directores de Coclé, en el medio, por Zoom, me metí en una oficina y por Zoom participé de todas las cosas que habían quedado postergadas, porque ellos empezaron a las 11 y 21, o sea, yo no estaba oyendo ni todo lo que dijeron ahí. Lo que pasa es que uno tiene un tiempo”, explicó.

Sobre la adquisición de computadoras portátiles, adelantó que este miércoles se hará un pronunciamiento sobre el tema.

“Eso está donde tiene que estar. El miércoles van a salir a explicar. Lo que pasa que yo no me voy a meter en una pelea de empresas que están peleando espacio ahí”, apuntó.

En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Educación, apuntó que se avanza en el proyecto.

“Ya hicimos el resumen de las cosas en las que hay consensos, los mayores consensos. Está una comisión redactando porque hay cosas en las que hubo consensos que tienen vicios de inconstitucionalidad”, acotó.