Molinar niega compras directas y detalla licitación de equipos en sus respuestas por escrito a la Asamblea

La ministra de Educación, Lucy Molinar, remitió a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional las respuestas a un cuestionario de 15 preguntas, las cuales abarcaron desde la millonaria inversión en tecnología hasta la situación laboral de los docentes y la crisis alimentaria en las comarcas.

El documento, bajo el registro DNAL-DM-0618-2026-61, surge como respuesta a la nota enviada por el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, y pone especial énfasis en la estrategia de transformación digital del Ministerio de Educación (Meduca).

La Estrella de Panamá tuvo acceso a las respuestas que remitió Molinar a los diputados, en las que detalló la licitación de 273 millones de dólares en laptops.

Ante el cuestionamiento de cómo se garantiza la equidad en escuelas que aún carecen de infraestructura básica para contar con esas computadoras, Molinar sostuvo que la dotación tecnológica y la mejora de infraestructura “no son procesos excluyentes”.

La ministra reveló que el 22.17% del presupuesto del proyecto de acceso a internet se ha destinado a la instalación de paneles solares en centros educativos de difícil acceso, asegurando así que las laptops puedan ser utilizadas y mantenidas en zonas sin red eléctrica.

Además, Molinar negó las compras directas, asegurando que la adquisición de hardware de última generación se realizó mediante procesos de licitación pública, cumpliendo estrictamente con la normativa de contratación.

Ante la preocupación por la falta de “equipo profesional especializado”, el Meduca señaló que se están fortaleciendo las capacidades del sistema a través del proyecto Entre Pares, eje principal de la formación docente en competencias digitales.

La ministra también abordó el inicio del año lectivo 2026, marcado por un rediseño curricular que ha generado dudas por la ausencia de textos físicos. Según la respuesta oficial, el Meduca ha optado por una “transición planificada” donde se utilizan guías de aprendizaje y recursos didácticos vigentes mientras se validan los nuevos contenidos en el aula para evitar materiales desactualizados.

En cuanto a la enseñanza del inglés, la ministra justificó el ajuste de horas como una medida para establecer una “base común” equitativa para todos los estudiantes, priorizando áreas fundamentales como español y matemáticas, bajo estándares internacionales de competencia.