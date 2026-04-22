Musulmanes en Panamá invitan a convivencia abierta al público gratis

La Fundación Islámica de Panamá lanzó una invitación abierta a la comunidad para participar en una convivencia espiritual acompañada de desayuno, en un evento que busca fortalecer la fe, el aprendizaje y la unión entre hermanos.

Esta organización, dedicada a promover valores islámicos, el crecimiento espiritual y la integración comunitaria en el país, impulsa este encuentro inspirado en el legado del Profeta Ebrahim (AS), figura central de enseñanza y ejemplo dentro del islam.

¿Quiénes son y qué buscan?

La Fundación Islámica de Panamá es una entidad que promueve espacios de reflexión, educación y convivencia basados en principios de fe, respeto y comunidad.

A través de actividades como esta, buscan reforzar los lazos entre sus miembros y abrir espacios accesibles para quienes deseen acercarse a la espiritualidad.

¿Qué ofrecerá la actividad?

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en:

Desayuno comunitario

Espacios de aprendizaje y reflexión espiritual

Momentos de convivencia para fortalecer la hermandad

Fecha, hora y lugar

Lugar: JAMA MASJID

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Hora: Después de Fajr (5:35 a.m.)

Invitación abierta

Los organizadores reiteraron que la actividad está abierta a todos los hermanos interesados en compartir una mañana de crecimiento espiritual y conexión comunitaria.