Musulmanes en Panamá invitan a convivencia abierta al público gratis

La Fundación Islámica de Panamá lanzó una invitación abierta a la comunidad para participar en una convivencia espiritual acompañada de desayuno, en un evento que busca fortalecer la fe, el aprendizaje y la unión entre hermanos.Esta organización, dedicada a promover valores islámicos, el crecimiento espiritual y la integración comunitaria en el país, impulsa este encuentro inspirado en el legado del Profeta Ebrahim (AS), figura central de enseñanza y ejemplo dentro del islam.<b>¿Quiénes son y qué buscan?</b>La Fundación Islámica de Panamá es una entidad que promueve espacios de reflexión, educación y convivencia basados en principios de fe, respeto y comunidad. A través de actividades como esta, buscan reforzar los lazos entre sus miembros y abrir espacios accesibles para quienes deseen acercarse a la espiritualidad.<b>¿Qué ofrecerá la actividad?</b>Durante la jornada, los asistentes podrán participar en:Desayuno comunitarioEspacios de aprendizaje y reflexión espiritualMomentos de convivencia para fortalecer la hermandad<b>Fecha, hora y lugar</b>Lugar: JAMA MASJIDFecha: Sábado 25 de abril de 2026Hora: Después de Fajr (5:35 a.m.)<b>Invitación abierta</b>Los organizadores reiteraron que la actividad está abierta a todos los hermanos interesados en compartir una mañana de crecimiento espiritual y conexión comunitaria.