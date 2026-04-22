Mayoría desconoce elección de la Defensora del Pueblo

El nivel de desconocimiento ciudadano sobre temas institucionales sigue siendo alto, especialmente en decisiones clave del Estado.Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de <b>La Estrella de Panamá</b>, realizada por Prodigious Consulting, basada en 1.506 entrevistas presenciales en ocho provincias del país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,5%.Uno de los casos más claros es la elección de la<a href="/tag/-/meta/defensoria-del-pueblo"> defensora del pueblo</a>. <b>El 57,2% de los encuestados afirma no tener una opinión definida sobre este proceso</b>, lo que refleja un bajo nivel de información o interés ciudadano.