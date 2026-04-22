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Mayoría desconoce elección de la Defensora del Pueblo

Ángela Russo, fue electa por el pleno de la Asamblea como nueva Defensora del Pueblo.
Ángela Russo, fue electa por el pleno de la Asamblea como nueva Defensora del Pueblo. Cedida
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/04/2026 15:00
Más de la mitad de los encuestados no tiene opinión sobre la defensora del pueblo, lo que evidencia bajo nivel de información.

El nivel de desconocimiento ciudadano sobre temas institucionales sigue siendo alto, especialmente en decisiones clave del Estado.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basada en 1.506 entrevistas presenciales en ocho provincias del país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,5%.

Uno de los casos más claros es la elección de la defensora del pueblo. El 57,2% de los encuestados afirma no tener una opinión definida sobre este proceso, lo que refleja un bajo nivel de información o interés ciudadano.

Mayoría desconoce elección de la Defensora del Pueblo

Entre quienes sí expresan una postura, predomina la percepción negativa, con 26,7%, frente a apenas un 6,0% de opiniones positivas. El resto no responde.

Más que una evaluación dividida, el resultado evidencia una desconexión entre la ciudadanía y decisiones institucionales relevantes, lo que limita la capacidad de generar una opinión pública informada sobre procesos clave del Estado.

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