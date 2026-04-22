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Dos de cada tres panameños no simpatizan con partidos ni movimientos políticos

Partidos políticos en Panamá.
Partidos políticos en Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/04/2026 15:00
El 66,7% no se identifica con partidos políticos, lo que evidencia una desconexión persistente

La desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos continúa siendo una de las señales más claras de la crisis de representación en Panamá.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basada en 1.506 entrevistas presenciales en ocho provincias del país.

El 66,7% de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido o movimiento político. Aunque esta cifra muestra una leve reducción frente al 72,0% registrado en enero, sigue siendo ampliamente mayoritaria.

Dos de cada tres panameños no simpatizan con partidos ni movimientos políticos
Dos de cada tres panameños no simpatizan con partidos ni movimientos políticos

La disminución no se traduce en el fortalecimiento de una fuerza dominante, sino en una redistribución fragmentada del respaldo. Realizando Metas se mantiene como el partido con mayor identificación, con 7,4%. En enero era de 8,1%. El Partido Revolucionario Democrático, en cambio, registra una leve caída de 7,45 a 6,2%.

Se registran leves incrementos en la base del espectro político. El Partido Panameñista lidera estas subidas con un 4,5% (frente al 2,9% de enero). Le siguen Cambio Democrático y MOCA, ambos con un 3,5%, tras haber iniciado el año con un 2,2% y 2,5% correspondientemente.

En este contexto, el movimiento Vamos muestra un comportamiento más dinámico dentro de los actores emergentes. Pasa de 2,5% en junio de 2025 a 1,9% en enero de 2026, y luego sube a 2,7% en abril, recuperando terreno y superando incluso su nivel previo

El resultado refleja un sistema político sin liderazgo claro, en el que el descontento ciudadano se mantiene como factor dominante.

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