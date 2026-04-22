Dos de cada tres panameños no simpatizan con partidos ni movimientos políticos

La desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos continúa siendo una de las señales más claras de la crisis de representación en Panamá.Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de <b>La Estrella de Panamá</b>, realizada por Prodigious Consulting, basada en 1.506 entrevistas presenciales en ocho provincias del país.El 66,7% de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido o movimiento político. Aunque esta cifra muestra una leve reducción frente al 72,0% registrado en enero, sigue siendo ampliamente mayoritaria.