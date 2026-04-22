Dos de cada tres panameños no simpatizan con partidos ni movimientos políticos

La desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos continúa siendo una de las señales más claras de la crisis de representación en Panamá.

Así lo revela la encuesta Vea Panamá, de La Estrella de Panamá, realizada por Prodigious Consulting, basada en 1.506 entrevistas presenciales en ocho provincias del país.

El 66,7% de los encuestados afirma no simpatizar con ningún partido o movimiento político. Aunque esta cifra muestra una leve reducción frente al 72,0% registrado en enero, sigue siendo ampliamente mayoritaria.