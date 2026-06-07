Víctimas de abusos sexuales denuncian haber sido excluidas de encuentro con el papa en Madrid

Asociaciones de víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica denunciaron no haber sido invitadas a un encuentro que tendrá el papa León XIV este lunes 8 de junio en Madrid con algunas de ellas.

El Vaticano anunció que el papa se reunirá con víctimas de abusos sexuales en la Iglesia durante su actual viaje de siete días a España, y según la prensa española ese encuentro tendrá finalmente lugar el lunes por la tarde en la Nunciatura Apostólica.

Pero varias asociaciones de víctimas, que han criticado en el pasado a la Iglesia por su opacidad en el tema de los abusos, denunciaron no haber sido invitadas a la cita y tienen previsto manifestar su enojo el lunes por la mañana ante la sede de la Nunciatura, en el norte de la capital española.

“No haber sido invitados es un golpe (...) Creo que nos merecemos el protagonismo. Llevamos muchos años como asociaciones al frente” de las denuncias contra la pederastia en la Iglesia, indicó este domingo a la AFP Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada.

“Lo que intentan es que sea una reunión controlada estrictamente por la jerarquía católica para que no dé mala imagen y no afecte a la figura del papa y al mensaje que quieren transmitir”, dijo de su lado a la Radio4 Miguel Hurtado, que denunció haber sido abusado por un sacerdote a sus 16 años en la Abadía de Montserrat, en Barcelona.

De hecho el papa tiene previsto visitar dicha abadía, donde Hurtado adelantó que habrá protestas.

Según Cuatrecasas, a la reunión con el papa asistirán víctimas atendidas por el Proyecto Repara, del Arzobispado de Madrid, lo que a su juicio hará que “la realidad que va a palpar el Papa es una realidad totalmente sesgada”.

En el vuelo que lo llevó a Madrid el sábado León XIV dijo que “los abusos son una llaga todavía abierta”.

El Defensor del Pueblo (ombudsman) español estimó en un informe publicado en 2023 que, desde 1940, más de 200.000 menores podrían haber sufrido agresiones por parte de religiosos católicos.

El Gobierno de izquierda español y la Iglesia firmaron en marzo un acuerdo para indemnizar a las víctimas de delitos sexuales, tras años de reticencias y opacidad por parte de la jerarquía eclesiástica.